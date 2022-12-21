俄經烏克蘭輸歐天然氣管線爆炸3死　改平行管線輸送

▲俄羅斯天然氣管線爆炸。（示意圖非天然氣管線爆炸線段／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）子公司20日表示，該公司從俄羅斯西伯利亞西北部經烏克蘭輸往歐洲的天然氣管線，在俄國境內線段發生致命爆炸，已釀成3人死亡，並威脅到天然氣輸歐的量能。不過公司已改由平行管道進行完整量能輸送。

路透社報導，爆炸發生地點接近卡里寧諾村（Kalinino），造成3人死亡，並且一度威脅到已經有限輸送給歐洲的天然氣量能。Gazprom當地分公司「Transgaz Nizhny Novgorod」在聲明中指出，「天然氣管線毀損段已被正確定位，天然氣改由平行管道全量能輸送給客戶。」





▲管線爆炸引起熊熊大火。（圖／路透）

當地官員在加密通訊軟體Telegram上指出，烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）爆炸，當地時間20日下午1時50分時已切斷該區段供氣。

這條天然氣管線於1980年代建造，從西伯利亞出發，經北極圈進入烏克蘭再輸往歐洲，是目前俄羅斯天然氣輸歐的主要管道。

「Transgaz Nizhny Novgorod」稍早表示，預期未來24小時將對管線注入4300萬立方公尺的天然氣，經由蘇賈（Sudzha）計量點通過烏克蘭進入歐洲，流量將與近幾天一致。