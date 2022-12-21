600萬球迷擠爆！阿根廷取消巴士遊行　梅西和隊友改搭直升機

▲梅西和隊友們在敞篷巴士上與球迷狂歡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿根廷國家隊奪下今年世足冠軍後，原定20日登上敞篷巴士在首都布宜諾斯艾利斯進行遊行，但隨著愈來愈多人潮湧入，估計現場人數已經多達600萬人，嚴重影響遊行路線與安全，警方因此放次原計畫，改搭直升機飛越方尖碑上空。

綜合外電報導，阿根廷國家隊回到家鄉時，歡騰的群眾已經等候多時，但在敞篷巴士行經一座橋下時，竟然有球迷直接跳到巴士內，警方為了避免球員和教練團發生危險，決定放棄巴士遊行的選項，全員改搭直升機繞行遊行路線。

▼球迷跳上巴士。（圖／路透）

阿根廷足協證實這項消息，表示警方因為安全疑慮改搭乘直升機，「他們評估後確認，無法繼續由巴士在人群中前進遊行路線，因此做出這個決定。」

至少500萬至600萬人擠向布宜諾斯艾利斯的方尖碑廣場，場面非常壯觀恐怖。阿根廷足協主席塔皮亞（Claudio Tapia）為此批評警方，因為這樣一來，足球員就無法和所有球迷致意。

▼阿根廷球迷塞爆市中心，球隊全員改搭直升機行經遊行路線。（圖／路透）

「他們（警方）不讓我們和在方尖碑的大家致意」，塔皮亞表示，「護送我們的安全機構不允許我們繼續向前。在這裡代表所有冠軍隊的球員致上萬分歉意。真的非常可惜。」

因為球迷實在太多，球員們無法照預期抵達方尖碑，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）發言人契如蒂（Gabriela Cerruti）在推特發文表示，「讓我們繼續以和平的方式慶祝，展現我們的愛給他們看！」