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美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資每年614億元

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲美國會公布年度撥款法案。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國兩黨國會議員今天凌晨完成協商，並公布高達1.66兆美元的2023財政年度撥款法案。法案授權提供台灣每年最多20億美元（約新台幣614億元）軍事融資，但每年提供台灣的最多20億美元無償軍援則未列入年度撥款。

美國民主、共和兩黨議員今天凌晨就政府年度支出法案達成共識，這份多達4155頁的2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act）主要提供美國行政部門2023財政年度支出資金，其中包括8580億美元的國防支出、美國政府機構的7730億美元資金，以及額外向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元緊急軍事與經濟援助。

根據公布的撥款法案，關於提供台灣外國軍事融資部分指出，若另有授權，可為台灣提供總額不得超過20億美元的直接貸款與擔保貸款。不過，每年提供台灣至多20億美元無償軍援則未列入年度撥款項目。

美國聯邦眾、參議院分別於8與15日通過2023財政年度國防授權法案（NDAA），法案中授權2023至2027年間透過美國國務院「外國軍事融資」計畫，每年提供台灣至多20億美元無償軍援；同時，法案也授權提供台灣至多20億美元FMF貸款，還款期限12年。法案尚未經美國總統拜登（Joe Biden）簽署。

國防授權法案在參議院通過後，包括參院民主黨籍外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍重量級參議員里契（Jim Risch）以及眾院民主黨籍外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、共和黨籍重量級眾議員麥考爾（Michael McCaul）在內的重量級議員曾發表公開信，呼籲在撥款法案中，至少撥款5億美元軍援給台灣，並授權總統動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority）從國防部庫存挪用價值10億美元的防衛物資或服務給台灣。

除了提供台灣軍事融資貸款，撥款法案也在美國在台協會（AIT）資金項目編列經費，用於建立台灣學人計畫。根據國防授權法案，台灣學人計畫將提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年，首年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。

為避免政府資金用罄，美國國會預計本週完成撥款法案表決，並送交拜登簽署以立法生效。

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