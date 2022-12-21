19歲前女友害怕「性愛片外流」　留學前拿刀砍死男主角

▲19歲妹害怕「性愛片外流」，留學前拿刀砍死男友。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京2022年1月發生一起恐怖命案，一名19歲女子持刀殺害25歲前男友，她出庭時供稱是遭到「前男友威脅」，原來她的前男友很愛拍攝性愛影片，她出國留學前擔心影片會外流，但不論她如何懇求，對方就是不肯刪除，才會狠下心殺人。

根據《朝日新聞》報導，這名19歲女子2020年在青森縣就讀高中3年級時，在當地酒吧認識了年齡大她6歲的前男友，隔年2人一起搬到東京同居生活，而兩人交往的過程中，前男友總是想拍攝2人的性愛影片，她則因為太喜歡對方了，也不知道該怎麼拒絕，就任由前男友拍攝。

不過2人感情並非一帆風順，曾多次吵架分手又復合，直到女子準備出國留學前，她深怕以前拍攝的性愛片外流，多次央求前男友刪除影片，但都遭到對方拒絕，還揚言一定會PO上網路，讓她下定決心於今年1月9日在自家住所持刀砍殺前男友。

前男友雖然一度逃出房間，並成功打電話報警求救，警方趕到後也馬上將他送醫，但歷經7小時的搶救後，他仍傷重不治。東京地方法院本月19日審理案情，由於女子坦承殺人，審酌後判處女子9年有期徒刑。

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