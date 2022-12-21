梅西最後一戰直接封神　政府「禁止用Messi命名」…原因曝光

▲阿根廷當代球王梅西。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

卡達世足賽最終由阿根廷抱回冠軍，當代球王梅西（Lionel Messi）也如願以償抱回大力神盃，成為阿根廷民眾心目中的英雄。有趣的是，在梅西的家鄉，政府明文規定禁止父母將新生兒取名叫梅西，目的是避免「梅西」滿街跑引發社會混亂。

綜合外媒報導，在梅西的家鄉羅薩里奧（Rosario），當地政府早在2014年就已經立法，禁止父母將新生兒取名叫梅西。當地官員表示，由於梅西在阿根廷是一個姓氏而非名字，為了避免日後引發混亂，因此禁止民眾將梅西作為名字。

事實上，在足球大國阿根廷，父母一窩蜂用國家隊球員名字替新生兒命名的情況早有先例，例如1980年代「世紀球王」馬拉度納（Diego Maradona）帶領阿根廷隊第二次獲得世界盃冠軍，當時就有許多父母將孩子取名叫迪亞哥（Diego）或馬拉度納（Maradona）。

儘管如此，現年35歲的梅西早已是全球足壇的超級巨星，更是許多阿根廷人心目中的英雄。此次卡達世界盃，阿根廷隊睽違36年再次奪冠，讓阿根廷全國上下舉國歡騰，許多球迷喜極而泣，更有超過200萬人湧入首都布宜諾斯艾利斯狂歡慶祝，梅西和足球在阿根廷人心中的地位可見一斑。

此次梅西率領阿根廷隊征戰世界盃，除了第一場對上沙烏地阿拉伯爆冷落敗外，阿根廷一路過關斬將進入決賽，面對衛冕冠軍法國，雙方鏖戰120分鐘難分勝負，最終進入PK大賽環節，由阿根廷以點球4比2勝出，抱回冠軍金盃。