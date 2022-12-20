烏克蘭議員：台灣必須「參與重建」　來自民主世界且具優越創力

▲烏克蘭國會議員奧列克西（Oleksiy Goncharenko）。（圖／翻攝自Facebook／Олексій Гончаренко）

文／中央社

烏克蘭國會議員奧列克西向中央社表示，台灣來自自由民主世界，且具優越的創新能力，不僅可以、也應該參與烏克蘭重建工作。

他認為，台灣從烏克蘭經驗可至少學到兩件事：發展具國際戰力的媒體十分重要，以及必須「做最壞打算、做最好準備」，並有「操之在我」的決心。

他指出，戰爭從大腦以及人們接收的資訊開始。半島電視台（Al Jazeera）的成功經驗顯示，就算不是大國，也能發揮全球影響力；除了以英語等外語向國際發聲，台灣在中文世界能做的還有很多，不應讓中國媒體幾乎獨大，「這是台灣的失誤」。

奧列克西（Oleksiy Goncharenko，烏克蘭語拼法為Oleksiy Honcharenko）近日在倫敦出席一場主題為烏克蘭經濟重建的論壇，會後接受中央社採訪。

42歲的奧列克西隸屬勢力最大在野黨之一「歐洲團結黨」（European Solidarity），目前是歐洲理事會議員大會（PACE）移民與難民委員會副主席、烏克蘭國會PACE代表團成員。

他也是烏克蘭國會友台小組成員，本月稍早訪問美國時，曾在華府與駐美代表蕭美琴會面。

奧列克西的選區位於他的出生地烏克蘭南部敖德薩州（Odesa，Odessa為俄文拼法），進入國會前曾任敖德薩州議會議長。

除了從政，他活躍於社群媒體平台，在YouTube的個人頻道有近90萬人訂閱。一如許多烏克蘭人，奧列克西通曉烏、俄語，至今持續以俄語積極對雙邊的俄語社群發聲，破解莫斯科的宣傳戰術。事實上，受歷史和地理因素影響，敖德薩州的主要通行語言多年來為俄語，但在烏克蘭，語言與政治認同的關聯往往比外界想像得要複雜許多。

在奧列克西出席與談的論壇上，中國在俄烏戰爭扮演的角色引發關注。

同場與談的前英國國防大臣、在2014至2017年任內強力主張對烏擴大軍援的法隆（Michael Fallon）指出，有跡象顯示，中國在遏制俄羅斯動用核武方面發揮了影響力。若俄羅斯得以侵略者之姿、而非出於正當防衛目的動用核武，這恐將刺激包括日本在內更多的國家發展核軍事能力，北京顯然不會樂見這種情況。

另一位與談人、英國國防參謀長（相當於參謀總長）諮詢委員普林斯（Gwythian Prins）提到，中共黨內有意見認為，對中國而言，在俄烏戰爭應採取的最有利立場是無論情勢如何演變，都要儘可能藉機獲利，包括以自身對俄方的影響力為籌碼，試圖「重建」與西方的關係。

奧列克西告訴中央社，很明顯，中國口頭宣稱「中立」，但實際上傾向支持莫斯科，而俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也亟需中方支援。不過，北京看得很清楚，俄羅斯贏不了這場戰爭，「沒有人會想和輸家同陣線」，因此中方將持續尋找機會，最大化利用任何情勢演變。

另一方面，中國緊盯俄烏戰爭引發的各項局勢變化，並從中汲取教訓。奧列克西說，中國不是自由世界一員，自由世界在這場戰爭能否強力反擊侵略行徑並捍衛國際法，是中方觀察重點之一。奧列克西希望自由世界的版圖擴大，烏克蘭應發展與台灣的關係；同時，位於自由世界前線的烏克蘭在伸張價值上也應更具一致性。他舉例，烏克蘭在聯合國針對新疆人權議題的投票紀錄令他失望。

遲至今年10月上旬，當聯合國人權理事會就是否對新疆人權狀況展開辯論進行投票，烏克蘭棄權，但隔天旋即表示改變立場、支持辯論。不過，烏克蘭10月底加入加拿大領銜的50國聲明，對新疆人權情勢表達「嚴正關切」，指出北京的作為恐觸犯國際法，特別是「違反人道罪」（crimes against humanity）。此舉被視為烏克蘭在2月戰爭爆發後對北京的態度出現鬆動。

奧列克西在倫敦的活動上提到，令人遺憾的是，儘管很多人期待烏克蘭勝利，但同時有很多人「害怕俄羅斯慘敗、崩潰」，因此希望能在不讓俄羅斯被認定為輸家的情況下，取得雙方停火。這些人認為，潰敗的俄羅斯將對國際社會構成嚴峻挑戰，對烏軍援應「適可而止」。

這樣的思維正中普丁下懷。奧列克西指出，太多人在幫普丁思考「出路」、避免他陷入絕境；事實上，他的出路很簡單，就是完全自烏克蘭撤軍，他掌控的強大宣傳機器與恐怖統治機制也完全有能耐說服廣大民眾接受任何「新現實」。普丁並刻意拉抬俄羅斯聯邦車臣共和國領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）等「狂人」的聲勢，用意之一就是恐嚇西方：普丁不是最糟的領導人選，難道要讓更不受控的狂人坐擁核武？

「俄羅斯帝國必須被終結」，奧列克西說。就算改包裝為蘇聯、俄羅斯聯邦，俄羅斯終究未擺脫帝國思維；若各界未能把握當今難得契機推動將俄羅斯帝國主義斬草除根，未來各國、尤其是周邊國家將持續受害。

「我有兩個兒子，一個16歲、另一個4歲，我最不希望看到的，就是他們被迫繼承這場戰爭。要我戰鬥多久都行，但我們這次就得做個了結。」奧列克西說，這是烏克蘭多數人的心聲。

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