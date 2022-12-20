　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

考不好被罵2天！醫科女「分屍媽媽」發文：我打敗了怪物

▲▼魚油,葉黃素,大研生醫,考試,保健品,營養。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲高崎明里因考試考不好被責罵，將母親殺害後分屍，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本滋賀縣於2018年3月發生一起兇殺事件，有民眾在河床發現一具沒有手、腿及頭部的遺體，死者為58歲女子高崎妙（化名）。經警方追查發現，兇手是死者就讀醫學相關科系的女兒高崎明里（化名）。

據《文春online》報導，明里2018年1月因助產學校的入學考試未通過，不斷被媽媽責罵。考試未過被罵了兩天，明里20日凌晨先幫媽媽按摩，再趁對方睡著後持凶器刺向脖子，將其殺害。

事後，明里於20日凌晨3時42分在個人推特上發文，「我打敗了怪物。現在，我鬆了一口氣」。

隔天，明里到五金行購買分屍用的工具，將媽媽分屍後丟棄在住處370公尺遠的河床邊，併用泥土覆蓋。她回家使用媽媽的手機回覆親友日常訊息，假裝母親還在人世，時間長達數月。起初，明里因殺害母親而有罪惡感，每晚輾轉難眠，甚至夢到媽媽出現在夢中，但經過一個禮拜便逐漸習慣。

生活中沒有母親的責罵，明里感覺非常輕鬆，開始準備同年2月18日的全國護士考試，忽略了遺體被丟棄在河床上會逐漸發臭的情形，因此遺體於同年3月10日被路人發現而報警。

警方獲報後開始追查，並盤問住在附近的明里，但明里非常自然地否認。事後，警方於同年5月17日確定死者為高崎妙，於6月5日申請逮捕令將明里逮捕，明里一開始謊稱媽媽是自殺身亡，但在檢方提出證據審問後，明里才逐漸坦承犯行。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
入伍訓練380小時「菜單曝光」　狂操13項體能
看到梅西會難過？　姆巴佩被爆又想離隊了
大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因
史上最鉅罰款！「知名電玩遊戲」判賠160億　涉犯隱私
網購電鍋竟收到「LV聯名款」！　他申請換貨結果更崩潰
醫示警「這6行為」　害精蟲受傷
郭台銘回擊指揮中心：上周才問過北醫邱院長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭議員：台灣必須「參與重建」　來自民主世界且具優越創力

加州地震「大橋裂開」急封　6.8萬戶斷電…官方喊：沒事別撥911

97歲納粹阿嬤「謀殺1萬人」　法院判定有罪！

考不好被罵2天！醫科女「分屍媽媽」發文：我打敗了怪物

快訊／美國加州發生「規模6.4地震」　5萬戶停電

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

2023比氣候變遷前高1.2度　英國氣象局：有史以來最熱！

每架超過700億台幣！美軍B-2轟炸機迫降起火　全面停飛

東京時隔4月確診飆破2萬例！　赴日旅遊仍需「戴好口罩」

網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

烏克蘭議員：台灣必須「參與重建」　來自民主世界且具優越創力

加州地震「大橋裂開」急封　6.8萬戶斷電…官方喊：沒事別撥911

97歲納粹阿嬤「謀殺1萬人」　法院判定有罪！

考不好被罵2天！醫科女「分屍媽媽」發文：我打敗了怪物

快訊／美國加州發生「規模6.4地震」　5萬戶停電

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

2023比氣候變遷前高1.2度　英國氣象局：有史以來最熱！

每架超過700億台幣！美軍B-2轟炸機迫降起火　全面停飛

東京時隔4月確診飆破2萬例！　赴日旅遊仍需「戴好口罩」

網紅「灑鹽哥」硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

考不好被！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

網紅硬拉梅西合照、亂親獎盃　球迷氣瘋

阿根廷女球迷「露奶慶祝」！新視角曝：雪乳猛晃

露營山崩活埋　母女泥中緊緊相擁過世

工作到一半！髮型師遭近距離「開2槍」當場亡

小兄妹露營初體驗　睡一半遭山崩活埋

即／美國加州發生「規模6.4地震」　5萬戶停電

阿根廷奪冠…女球迷「露奶慶祝」恐要坐牢

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

研究：男人性慾較低　死亡風險變2倍

更多熱門

相關新聞

我國金融三業對日曝險逾8千億　金管會：影響有限

我國金融三業對日曝險逾8千億　金管會：影響有限

日本央行和日本銀行今（20）日大規模修正貨幣寬鬆政策，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到5%左右，市場認為此舉形同「升息」，而我國金融三業目前已對日曝險約8,786億。

去日本畢旅「想洗泡泡浴」　女友1句他夢碎

去日本畢旅「想洗泡泡浴」　女友1句他夢碎

東京逛街驚見「台灣1品牌」　她喊感動！

東京逛街驚見「台灣1品牌」　她喊感動！

黃偉哲會見日本友誼市水上町長

黃偉哲會見日本友誼市水上町長

新潟大雪800車受困　自衛隊派員協助

新潟大雪800車受困　自衛隊派員協助

關鍵字：

醫科分屍媽媽怪物日本

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

考不好被！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

麥當勞「1人氣品項」等4年回來了

更多

最夯影音

更多
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面