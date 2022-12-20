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男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲日本一項研究揭露性慾及死亡率之間的關聯。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

日本山形大學醫學院一項研究發現，男性性慾低下與各種原因導致的死亡風險增加有關，包括癌症及心血管疾病。科學家推測，這可能是因為抽菸、酗酒、暴飲暴食等不良生活習慣降低性衝動，並且提高慢性病風險。此研究14日被發表在期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）

櫻田香教授帶領研究團隊，追蹤當地逾2萬名40歲以上居民的醫療紀錄及性問卷調查，其中包括8558名男性，1萬2411名女性，時間超過10年，考慮變因包括年紀、抽菸、酗酒、教育程度、婚姻狀態、笑的頻率、運動習慣、身體質量指數（BMI）、心血管健康等等。

結果發現，低性慾男性死於癌症的機率幾乎是其他男性的2倍，死於心臟疾病的機率約為其他男性的1.5倍。隨著年紀增長，他們更可能出現酗酒、少笑、糖尿病、經歷某種心理困擾及「生き甲斐」（ikigai）等狀況，也就是沒有活下去的理由、目標及動機的無力感。

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲團隊表示，這是第一個研究性慾與壽命之間關聯性的研究。（示意圖／免費圖庫pixabay）

值得注意的是，女性受試者通報性慾低落的可能性為男性的2倍，卻沒有發現相似關聯。

研究團隊指出，這是第一個研究性慾和壽命之間關聯性的前瞻性研究，也再次證實良好性生活有助於促進整體健康，不過「仍需要進一步研究，釐清性慾有助預防死亡的背後機制」，且研究僅關注日本單一地區相對較少的人口，此發現可能無法適用在全球各地。

良好性生活帶來的益處相當廣泛，包括改善睡眠品質，強化免疫系統，抑制憂鬱及焦慮，改善心血管健康等等。研究團隊指出，許多已開發國家都把性視為促進老年人健康的關鍵，但日本等地「相較西方世界，對老年人的性行為有著更多的偏見」，他們希望能夠藉此提倡日本性活動，提升全體國民健康。

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