東京時隔4月確診飆破2萬例！　赴日旅遊仍需「戴好口罩」

▲東京單日確診超過2萬例。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都20日新增2萬513例新冠病例，時隔4個月單日確診再度突破2萬大關。事實上，日本目前已鬆綁戶外口罩令，除了在室內與大眾運輸工具時建議配戴外，其餘地點已經可以拿下口罩，但實際上大部分的民眾仍然沒有將口罩拿下，如今疫情再度出現反彈跡象，恐怕會影響民眾脫口罩的意願。

根據《朝日電視台》報導，東京近1周內的平均確診數為1萬5986例，與前一周相比增加了16.4%。東京20日新增2萬513例確診，是自8月25日以來，時隔4個月首度突破2萬例。此外，確診數與上周同期相比增加713例。

▲日本疫情再度出現反彈趨勢。（圖／路透）



目前住院治療的確診病患共3872人，其中有44人是重症患者。而東京的重症患者病床使用率為28.2%，全體病床使用率則略為下降，來到52.6%。

東京20日新增20例死亡病例，年齡分布在50歲至90多歲，全日本20日新增18萬5694例。

另一方面，日本雖解除戶外口罩令，但是仍建議民眾在戶外交談時，如果與對方未超過2公尺，最好還是配戴口罩。而目前同時也是流感的興盛期，民眾如果赴日旅遊仍建議戴好口罩，以免感染流感或是新冠病毒。

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