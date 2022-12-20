法媒揭「梅西進球違規」證據遭官方打臉！　IFAB：不影響結果

記者張方瑀／綜合報導

阿根廷睽違36年在卡達世界盃擊敗法國，成功捧回冠軍寶座。不過卻有法國媒體指出，阿根廷在延長賽下半場時，踢進的第3分應該被判無效，因為當時替補席球員「嗨到違規」跑入場內。不過，國際足球協會理事會（IFAB）認為，這並沒有違規，直接打臉法媒。

▲梅西在延長賽攻入第3分。（圖／路透）



阿法之戰延長賽上半場雙方無所斬獲，下半場第108分鐘，阿根廷第一波射門被擋下，靠著梅西迅速補射破網，將比數超前為3比2。但法國媒體《隊報》（L'Equipe）率先披露，VAR畫面清楚可見這顆球通過底線以前，板凳區就有至少2名阿根廷球員興奮到跨過邊線，雙腳完全踏進場內。

For the record according to the rules Messi 2nd goal shouldn't have stood after 2 Argentina's extras were on the pitch during play... but of course the 4th official (who reports even a whisper from the bench to the referee) ignored this. pic.twitter.com/bS5on8RL42 — M•A•J (@Ultra_Suristic) December 19, 2022

《足球法》第3條第9款規定，進球後比賽重新開始之前，主審若發現進球時場上多出額外人員，包括進球球隊的球員、替補球員、被換下的球員、被罰下場的球員或球隊官員，就必須判進球無效，並在多出人員的位置以自由球開球。

不過，美媒《The Athletic》詢問負責決定和修改足球規則的「國際足球協會理事會」後得到的答案是，這兩名跑入場內的替補球員並未干擾比賽，不會影響比賽結果，「在一般情況下，比賽場中多一個人，就像多一顆球一樣，只有在干擾比賽、對手或比賽官員（match officials）的情況下，才會是一個問題。」

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