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小兄妹露營初體驗「睡一半遭山崩活埋」1死1傷　　爸崩潰：是惡夢

▲▼ 馬來西亞16日山崩，至今造成24人罹難。（圖／路透）

▲馬來西亞16日山崩，至今累計24人罹難。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞巴當加里鎮（Batang Kali）16日凌晨2時發生山崩，一處無照營業的露營地遭到波及，94人被土石瞬間活埋，目前累計24死9失蹤。其中一對小兄妹參與人生第一次露營，未料造成1死1傷。他們的父親悲痛表示，「我多麼希望這只是一場惡夢。我每次睜眼起床，都無法接受這個事實。」

《中國報》及《星洲日報》報導，13歲哥哥黃煒竣和11歲妹妹黃雨桐感情非常好，經常隨著在興華小學任教的阿姨參加課外活動，包括手作陶瓷、逛動物園、上烹飪班等等，未料這次參加露營遇上山崩，阿姨和煒竣受傷，「小雨桐」卻不幸罹難。

◤峇冬加里露营地土崩◢死里逃生的阿姨和哥哥到场送别，两人全程黯然神伤，表情落寞…… #今日中国报

China Press (中國報) 發佈於 2022年12月19日 星期一

42歲父親黃佑泉受訪時坦言，一開始不放心讓孩子們去露營，再三與妻子和小姨子確認，營地老師是否能夠照顧這麼多孩子，但都得到肯定的答案，後來也考慮到露營能讓兒女培養獨立能力，才會答應下來。但他也說，小姨子平時對帶小兄妹宛如親生骨肉、疼愛有加，如今更是相當自責，但誰也想不到會遇到山崩，因此不怪罪任何人。

▲▼馬來西亞山崩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼馬來西亞露營地山崩，釀24死。（圖／路透）

▲無照營業的露營地遭山崩摧毀。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

黃佑泉提到，「小雨桐」活潑可愛，是全家的開心果，一說起話就停不下來，就連內向的哥哥也聊得來，平常最喜歡自拍影片，長大夢想成為YouTuber，「她是一個很有想法，能想出很多點子的孩子，只是有些懶得讀書。」他在靈堂擺出女兒生前最愛的零食、餅乾、葡萄、可樂、氣球和玩具，但始終希望這一切都不是真的。

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