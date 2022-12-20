白影「詭異爬行」邪門畫面曝光！她摸黑遛狗　手電筒一照嚇壞

▲英國一對夫妻宣稱，他們在凌晨遛狗時目擊鬼影爬行。（圖／翻攝自Facebook／Hannah Rowett）



記者吳美依／綜合報導

英國諾丁漢郡（Nottinghamshire）一對夫妻宣稱，他們在凌晨摸黑遛狗時遇見靈異現象。太太漢娜（Hannah Rowett）回憶，當時周遭根本沒有人，卻突然感覺「我們不孤單」，於是拿著手電筒胡亂一照，竟目睹詭異白影快速爬行經過，趕緊拿手機拍下。

《每日郵報》等外媒報導，這對夫妻一如往常，於凌晨6時30分抵達克倫伯公園（Clumber Park）遛狗，丈夫大衛（Dave Rowett）把拉布拉多犬從車內牽下來，漢娜則負責拿手電筒照明，未料目擊恐怖畫面。

漢娜回憶，「它爬行的方式很像惡魔，而且還有很長的四肢。它從未改變型態，而如果它是煙霧的話，就會改變的。」儘管如此，她當下並未感到害怕。

It seems we weren’t alone on our early morning walk in Clumber today! 由 Hannah Rowett 發佈於 2022年12月7日 星期三

大衛一直都很懷疑鬼魂的存在，但一看見妻子拍攝的畫面，「從頭到腳每根寒毛都豎了起來。」他直言自己一點都不害怕，甚至非常喜歡這次經驗，「我只是很高興能夠看見一些東西，因為我總是說，我需要看見才能相信，而這讓我相信有一些東西是存在的。」

值得注意的是，克倫伯公園一直都有鬧鬼傳聞，據傳有人看過一個身穿灰色長版斗篷的「鬼魂」，被當地居民稱為「灰色女士」。

由於漢娜使用iPhone相機「原況相片」模式，能夠連續拍攝多幀照片，記錄前後1.5秒的動態畫面。他們的女兒因此把「原況相片」轉成影片，分享到臉書，立刻吸引廣大網友注意。

相信的人們留言，「這是一隻狗或狐狸的鬼魂」、「我看到這些會打冷顫，你們看到了真是幸運！」但也有網友抱持懷疑態度，他們認為所謂的「鬼魂」是香菸或電子菸造成。

不過，這對夫婦堅稱他們根本不吸菸，漢娜說，「我收到很多關於它的訊息，也證明了我們的感受是正確的。像這樣的情況不多，而我們也沒有任何合理解釋。」