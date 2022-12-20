每架超過700億台幣！美軍B-2轟炸機迫降起火　全面停飛

▲美軍宣布全面停飛B-2幽靈匿蹤戰略轟炸機。（圖／翻攝自懷特曼空軍基地官網）

實習記者任庭儀／編譯

美國密蘇里州懷特曼空軍基地一架B-2幽靈匿蹤戰略轟炸機10日被證實發生事故，在飛行途中緊急迫降起火，軍方現已宣布停飛所有B-2並進行檢查。

美聯社報導，這次停飛意義重大，因為B-2匿蹤戰略轟炸機是美國核三位一體（洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈、戰略轟炸機）的重要支柱之一，而美軍只有不到20架B-2轟炸機。

美軍第509炸彈聯隊（509th Bomb Wing）在聲明中指出，停飛期間將對所有B-2進行檢查，原定參與2023年玫瑰花車遊行，將由B-1槍騎兵戰略轟炸機替代。

B-2是目前全球最貴的戰機，每架造價約24億美元（約新台幣736億元），去年9月懷特曼空軍基地另一架B-2因液壓系統故障迫降，轟炸機左翼拖曳約1英里才順利停下，造成至少1000萬美元損失。

▲美國秘密研發多年的新核武匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider）（圖／達志影像／美聯社）



美軍3日公開近30年來首次推出新型轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider），將取代服役33年的B-2，預計於明年首飛。