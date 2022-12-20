世足奪冠瞬間「阿根廷街頭直擊」　沉默3秒炸出歡呼太震撼

Con perdón por el taco. Me parece ACOJONANTE este video de Buenos Aires ayer. El audio es BRUTAL

El video es de @inyourscript pic.twitter.com/OU5VuBsOrR — pilarcasado (@pilarcasado) December 19, 2022

記者吳美依／綜合報導

阿根廷奪下2022卡達世界盃冠軍，網友戴伊（Daiii）當時正在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的市中心騎單車，意外錄下贏球瞬間的狂歡熱潮。點球大戰上演時，全市陷入詭異沉默、屏息注視，在25歲後衛蒙提爾（Gonzalo Montiel）踢進決勝一球時，卻瞬間炸出如雷歡呼，群眾湧上街道狂奔、擁抱，揮舞國旗又唱又跳。



在18日的世足冠軍賽中，阿根廷與法國激戰90分鐘後2:2平手，加碼30分鐘延長賽又踢成3:3，邁入最後關卡點球大戰，終於以4:2勝出。雙方攻防精彩絕倫、高潮迭起，被譽為能夠載入史冊的經典一役。

▲阿根廷奪冠瞬間，民眾全都湧上街頭狂歡。（圖／翻攝推特@inyourscript）



戴伊的影片在社群媒體瘋傳，她表示，「我當時甚至沒有意識到，這是世界盃決定性的最後一分。你們無法透過影片完整感受到，但在懷疑的那一刻和大家激動喊叫之間，那幾秒鐘的沉默，真是令人難以置信。」

阿根廷史上第3度贏得世足冠軍，也是睽違36年再捧大力神盃。1978年，阿根廷主辦世足，擊敗荷蘭首度奪冠。1986年，藍白軍團遠赴墨西哥比賽，在球王馬拉度納（Diego Maradona）的率領下踢走西德，二度抱回大力神盃。今年梅西率隊拿下勝利，也完成「史上最偉大球員」的最後一塊拼圖，順利圓夢。