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梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」揭隊友1動作違規

▲▼ 梅西在冠軍賽踢進第3分。（圖／路透）

▲ 梅西在延長賽補射踢進第3分。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷在卡達世界盃決賽對上衛冕軍法國，2:2平手進入延長賽，梅西梅開二度在門前破網，雖又被姆巴佩一記12碼罰球追成3:3，終場仍靠著PK大戰捧回冠軍。但有外媒指出，梅西在延長賽踢進的第3分應該被判無效，因為當時在替補席的阿根廷隊球員顯然嗨到違規。

阿法之戰延長賽上半場雙方無所斬獲，下半場第108分鐘，阿根廷第一波射門被擋下，靠著梅西迅速補射破網，將比數超前為3比2。但法國媒體《隊報》（L'Equipe）率先披露，VAR畫面清楚可見這顆球通過底線以前，板凳區就有至少2名阿根廷球員興奮到跨過邊線，雙腳完全踏進場內。

《足球法》第3條第9款規定，進球後比賽重新開始之前，主審若發現進球時場上多出額外人員，包括進球球隊的球員、替補球員、被換下的球員、被罰下場的球員或球隊官員，就必須判進球無效，並在多出人員的位置以自由球開球。

《隊報》指出，「當梅西突破洛里斯的撲救，一些情緒激動的阿根廷替補隊員已經在場上準備慶祝，這是嚴格禁止的」，若嚴格執行規定，主審應該判梅西這顆進球無效，且應該給法國隊一顆自由球。

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