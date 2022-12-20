梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

▲梅西在卡達世足冠軍賽進球時，手指天空向奶奶致敬。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

35歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）每次進球時，總會用雙手食指指向天空、向去世的奶奶（Celia Olivera Cuccittini）致敬，甚至把成功職涯歸功於奶奶。原來，當年正是奶奶拚命說服當地足球俱樂部經理，讓年僅4歲的梅西「跳級」加入少年足球隊，還不辭辛勞帶著孫子到處參加比賽。

梅西出生在阿根廷羅薩里奧（Rosario）一個貧窮社區，家族非常熱愛足球，他也從小展現過人天賦，但哥哥和表哥們全都加入當地兒童或少年足球隊，自己卻因為年紀實在太小，無法參與任何一支隊伍。

Leo Messi: My grandmother insisted: 'let him play, let him play'... then the coach put me in and I did some good thing. My grandmother came back and told the coach: 'Buy him football shoes and next week I will bring him here for training' and that's where it started. pic.twitter.com/GNoMIeSjFR — Leo Messi (@WeAreMessi) May 22, 2021

梅西過去接受《奧萊報》（Diario Ole）採訪時曾提到，奶奶找上俱樂部經理阿帕里西奧（Salvador Aparicio），強烈提議讓孫子加入「鎮上最爛球隊」格蘭多利隊（Grandoli），即使被拒絕仍不願讓步。最後，經理終於勉為其難地答應了，「好吧，但我要把他放在邊線附近，如果他哭了，妳就可以自己把他抱走。」

梅西回憶，奶奶當時說道，「他們表現這麼糟糕，也許對你有好處。一支糟糕的隊伍需要一位很棒的球員，對吧？」年僅4歲的他非常開心，儘管比所有隊友和對手都嬌小，卻在第一次比賽進了2球，就連起初不看好的阿帕里西奧也驚呼，「他們無法撼動他！他就像你擺脫不掉的跳蚤！」

跳蚤一詞精準描述梅西的靈活運球及對抗高大對手的能力，也成為日後的球壇綽號，一路跟著他到巴薩隆納。梅西說起這段往事時坦言，「說實話我不太記得了，因為我還太小了，但這是我奶奶以前常講的故事。」

▲梅西進球的招牌慶祝動作，是為了感謝奶奶的支持。（圖／達志影像／美聯社）



傳記作家帕特（Michael Part）在著作《跳蚤─梅西的驚奇故事》（The Flea — The Amazing Story of Leo Messi）也寫道，在梅西足球生涯早期的一次比賽，他以強勁左腳射門得分，「他沒聽見歡呼聲，只聽見奶奶在喊他的名字」，轉頭見到看台上的奶奶，忍不住微笑，並在空中高舉2隻手指，彷彿在說，「奶奶，那是獻給妳的。」

不幸的是，西莉亞於1998年去世，當時梅西年僅11歲，但此後只要他得分，就會如同那天一樣手指天堂，把自己的成功獻給奶奶。

▲梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）