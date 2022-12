梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

▲梅西在卡達世足冠軍賽進球時,手指天空向奶奶致敬。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合外電報導

35歲阿根廷球王梅西(Lionel Messi)每次進球時,總會用雙手食指指向天空、向去世的奶奶(Celia Olivera Cuccittini)致敬,甚至把成功職涯歸功於奶奶。原來,當年正是奶奶拚命說服當地足球俱樂部經理,讓年僅4歲的梅西「跳級」加入少年足球隊,還不辭辛勞帶著孫子到處參加比賽。

梅西出生在阿根廷羅薩里奧(Rosario)一個貧窮社區,家族非常熱愛足球,他也從小展現過人天賦,但哥哥和表哥們全都加入當地兒童或少年足球隊,自己卻因為年紀實在太小,無法參與任何一支隊伍。

Leo Messi: My grandmother insisted: 'let him play, let him play'... then the coach put me in and I did some good thing. My grandmother came back and told the coach: 'Buy him football shoes and next week I will bring him here for training' and that's where it started. pic.twitter.com/GNoMIeSjFR