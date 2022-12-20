不能滑Tinder！俄百萬女富翁刊巨型廣告徵婚　成功釣到烏克蘭富翁





▲女富翁砸錢刊廣告，徵婚訊息成功獲得回應。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯26歲女富翁瑪莉亞(Maria Molonova)因為祖國攻打烏克蘭被制裁，導致交友軟體Tinder退出讓她難以交友，為了徵婚竟然大手筆購買廣告牌刊登廣告，結果廣告成功發揮作用，吸引一名烏克蘭富翁想要與她交往。

身為女網紅同時也是百萬富翁的瑪麗亞，本月初在家鄉烏蘭烏德(Ulan-Ude)刊登大型廣告徵友，上面印有她的美照，並寫下「百萬富翁正在尋找丈夫」的字樣，掃描QRcode就能連結約會申請表問券。

瑪麗亞的廣告牌刊出後立即引發外界關注，如今真的有男子看到廣告被打動，與她聯繫的是26歲烏克蘭富翁哈爾庫沙(Serhii Kharkusha)，居住在洛杉磯的他雖然不支持俄羅斯攻打烏克蘭的行動，卻被瑪麗亞深深吸引。

Russian beauty uses billboard to find love — and is wooed by Ukrainian tycoon https://t.co/z6urMusi9G pic.twitter.com/l3hQLpYlh5 — New York Post (@nypost) December 20, 2022

哈爾庫沙表示，「我完全不支持發動戰爭的人或是普丁，但與俄羅斯女子談戀愛完全沒有問題，我許多親密好友也都是來自俄羅斯，我選擇瑪麗亞，是因為她是我喜歡的類型」。

哈爾庫沙為了贏得瑪麗亞芳心，也在瑪利亞的廣告板後方刊登廣告，上面印有他的照片與「百萬富翁快回頭，我就在這裡」的字樣，希望瑪麗亞看到後能和他聯絡。

國外媒體後來也去訪問了瑪麗亞的反應，她表示，她覺得哈爾庫沙回應的方式很有創意，「他成功引起了我的注意，但然後呢？他還沒有聯絡我，也沒有填表格，他的喜歡我嗎？這讓我很懷疑」。哈爾庫沙則回應，由於他是烏克蘭人現在無法前往俄羅斯，但他正在針對這點努力，時間將會證明一切。