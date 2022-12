同號碼連買6張彩券　老兵幸運中終身大獎「金額瞬間翻6倍」

▲男同一號碼買的6張彩券中獎。(圖/翻攝自Twitter/Mass. State Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州老兵雷蒙(Raymond Roberts Sr)用同一組號碼連買6張彩券,結果彩券前5個號碼符合,讓他幸運贏得第二大獎,由於他一口氣買了6張,也因此贏得6倍獎金。

來自福爾里弗市(Fall River)的雷蒙表示,他所用的號碼是選自各種紀念日與生日組合,過去20年來都是固定使用同一組號碼,而這次購買彩券時,直覺突然告訴他應該要買6張,結果就幸運贏得大獎。

雷蒙表示,「我一直都對這組號碼有很好的預感,也買了20年,這次突然覺得是時候放手一搏了」。彩券公司表示,雷蒙贏得的是Lucky for Life彩券的二獎,終身每年可獲得美元25,000 元(約台幣77萬元)獎金。

雷蒙15日前去領獎,最後他選擇5張彩券金額一次性領獎,每注中獎金額為美元39萬元(約台幣1,200萬元),一口氣領回總金額美元195萬元(約台幣6千萬元),第6張彩券則選擇分期20年,每年固定領取美元2.5萬元獎金,計畫先用獎金買一台機車,剩餘金額則會先存起來。



