同號碼連買6張彩券　老兵幸運中終身大獎「金額瞬間翻6倍」

▲男同一號碼買的6張彩券中獎。（圖／翻攝自Twitter／Mass. State Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州老兵雷蒙(Raymond Roberts Sr)用同一組號碼連買6張彩券，結果彩券前5個號碼符合，讓他幸運贏得第二大獎，由於他一口氣買了6張，也因此贏得6倍獎金。

來自福爾里弗市(Fall River)的雷蒙表示，他所用的號碼是選自各種紀念日與生日組合，過去20年來都是固定使用同一組號碼，而這次購買彩券時，直覺突然告訴他應該要買6張，結果就幸運贏得大獎。

雷蒙表示，「我一直都對這組號碼有很好的預感，也買了20年，這次突然覺得是時候放手一搏了」。彩券公司表示，雷蒙贏得的是Lucky for Life彩券的二獎，終身每年可獲得美元25,000 元（約台幣77萬元）獎金。

雷蒙15日前去領獎，最後他選擇5張彩券金額一次性領獎，每注中獎金額為美元39萬元（約台幣1,200萬元），一口氣領回總金額美元195萬元（約台幣6千萬元），第6張彩券則選擇分期20年，每年固定領取美元2.5萬元獎金，計畫先用獎金買一台機車，剩餘金額則會先存起來。

