　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給股神公司

▲▼台積電tsmc。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電參加CNBC舉辦「股市世界盃大賽」獲第2名。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國財經媒體CNBC舉辦「企業世界盃大賽」邀請全球32間大型企業參賽，仿照世足賽制，分成16組相互競賽，結果台積電（TSMC）代表隊一連擊敗NVIDIA、阿里巴巴、特斯拉、任天堂等企業，成功晉級決賽，最終惜敗給股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏投資公司。

▲▼CNBC舉行「企業世界盃」大賽。（圖／翻攝自外媒）

▲CNBC舉行「企業世界盃」大賽，台積電一路闖進決賽。（圖／翻攝自CNBC）

CNBC舉辦的2022企業世界盃大賽（Stock World Cup 2022）邀請全球32間大型企業，仿照世足賽制，分成16組相互競賽，邀請全球各地財經專家針對「哪一間企業在未來12個月能帶給投資者更大的總回報」進行評比。

參與隊伍包含蘋果、騰訊、LV、Netflix、軟銀、摩根大通、三星等大型企業。台積電代表隊在第一輪32強擊敗Nvidia，接著在16強贏過阿里巴巴（Alibaba），8強後首先對上特斯拉（Tesla）依舊取勝，又在4強擊敗強敵任天堂（Nintendo）順利晉級總決賽，最終在決賽敗給波克夏投資公司（Berkshire Hathaway）。

CNBC強調，這場比賽從11月7日開始進行，而他們是第一次舉辦這類賽事，純屬娛樂目的，不作為專業投資建議。

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／確定了！　入伍訓練從5周改為8周
大薯、雞塊都有！　麥當勞9大品項「限時買1送1」
獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月嬰　
遺失「手尾錢」母帶2歲女投海　她被救了女兒溺斃
女兒腦癌、夫中風　母睡陽台快冷死！暖警掏8000元相助
慶阿根廷奪冠　22歲球迷竟被國旗活活勒死
LINE聖誕特效！「3組關鍵字」召喚耶誕兔兔、熊大
明年大減稅！　2張圖一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」揭隊友1動作違規

千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」過世　全家剩兒子獨活

慶祝阿根廷奪冠！22歲球迷披國旗騎車　「離奇卡車輪」活活勒死

好萊塢淫魔製片再判24年！　第2次性侵審判「3項罪名」成立

梅西奪冠「電視免費」！　阿根廷廠商灑3千萬兌現承諾：最爽的賠錢

俄羅斯、白俄羅斯將展開聯合軍演　烏克蘭緊急加強邊境防禦

台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給「這企業」

阿根廷vs法國世足決賽創紀錄！　全球Google搜索量飆破25年新高

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」揭隊友1動作違規

千萬人要馬斯克下台！　CNN預測推特下任CEO黑馬有他

露營山崩活埋「母女泥中緊緊相擁」過世　全家剩兒子獨活

慶祝阿根廷奪冠！22歲球迷披國旗騎車　「離奇卡車輪」活活勒死

好萊塢淫魔製片再判24年！　第2次性侵審判「3項罪名」成立

梅西奪冠「電視免費」！　阿根廷廠商灑3千萬兌現承諾：最爽的賠錢

俄羅斯、白俄羅斯將展開聯合軍演　烏克蘭緊急加強邊境防禦

台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給「這企業」

阿根廷vs法國世足決賽創紀錄！　全球Google搜索量飆破25年新高

HONDA「旗艦休旅新UR-V」曝光！空間比CR-V更大　1.5、2.0雙動力

訪視養雞場發現疑似「非法繁殖場」　動保處扣留38隻品種犬

內蒙古上空出現巨型「蝌蚪狀」神秘發光體　疑為陸基中段反導試驗

郭董媽媽打不到次世代BNT　王必勝親曝關鍵「合約無法舊換新」

梅西進球全都獻給她！　奶奶當年「這堅持」開啟球王封神之路

鳳梨世足All in「輸掉BMW勞力士」哭了！下注狂輸7場　底下一片全歪樓

趙春山／美國想在非洲秀肌肉　得先加緊補課

台灣通運攜手Scania！亞太首輛電動大貨卡掛牌　可年減52噸碳

國門開！伴手禮店月捧25萬當「阿宗麵線」鄰居　登西門町店王

Karsa賀梅西奪冠訂製同款錶…一查品牌均價破千萬　網喊：一棟房

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

阿根廷奪冠…女球迷「露奶慶祝」恐要坐牢

民調「再也不旅行」前三名都亞洲　日本壓倒性奪冠

營地山崩　搜救犬立功找出6遺體

梅西9歲一見鍾情　初戀愛妻相伴26年

鬧鐘響幾次才醒？美研究：再睡5分鐘對身體有害

阿根廷政府禁新生兒取名「梅西」　原因曝

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

鐵達尼號上映25年　導演盼以科學結束傑克之死爭議

貝克漢世足神隱　卡達花56億請來「消失代言人」

慶祝阿根廷奪冠　男球迷「國旗卡車輪」勒死

姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」　網友熱議

阿根廷女球迷場邊脫衣露胸　慶祝世界盃勝利

更多熱門

相關新聞

美國封殺陸企　台積電總裁示警：可能破壞各國互信

美國封殺陸企　台積電總裁示警：可能破壞各國互信

美國繼10月全面性的晶片禁令後，外媒報導指出，本周擴大對陸企的禁令，將長江存儲在內等數10家大陸科技公司列入名單，限制其關鍵零組件的採購，讓美中貿易關係更加緊張，台積電總裁魏哲家直言，這並不是一個好現象。

台積電總裁魏哲家連兩月加碼自家股票　自曝「借錢買的」

台積電總裁魏哲家連兩月加碼自家股票　自曝「借錢買的」

市場憂海外設廠恐技術外移　台積電魏哲家霸氣喊「門都沒有」

市場憂海外設廠恐技術外移　台積電魏哲家霸氣喊「門都沒有」

企業想預見未來5年　林之晨：與新創合作可在長期策略領先對手

企業想預見未來5年　林之晨：與新創合作可在長期策略領先對手

Sony擬建手機感測器新廠　向台積電買晶片

Sony擬建手機感測器新廠　向台積電買晶片

關鍵字：

台積電TSMCBerkshire Hathaway

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面