台積電「企業世界盃」擊敗特斯拉、任天堂！　決賽輸給「這企業」

▲台積電參加CNBC舉辦「股市世界盃大賽」獲第2名。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國財經媒體CNBC舉辦「企業世界盃大賽」邀請全球32間大型企業參賽,仿照世足賽制,分成16組相互競賽,結果台積電(TSMC)代表隊一連擊敗NVIDIA、阿里巴巴、特斯拉、任天堂等企業,成功晉級決賽,最終惜敗給股神巴菲特(Warren Buffett)旗下的波克夏投資公司。

▲CNBC舉行「企業世界盃」大賽,台積電一路闖進決賽。(圖/翻攝自CNBC)



CNBC舉辦的2022企業世界盃大賽(Stock World Cup 2022)邀請全球32間大型企業,仿照世足賽制,分成16組相互競賽,邀請全球各地財經專家針對「哪一間企業在未來12個月能帶給投資者更大的總回報」進行評比。

In CNBC's Stock World Cup challenge, Margaret Patel of @Allspring Global Investments gives her take on whether TSMC or Berkshire Hathaway is a better bet in giving investors a greater total return in the next year. #WorldCup #WorldCup2022 pic.twitter.com/OJo8xMCFuE