好萊塢淫魔製片再判24年！　第2次性侵審判「3項罪名」成立

▲哈維溫斯坦再有3項性侵罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯陪審團19日裁定，針對好萊塢淫魔制片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案的7項指控，其中3項罪名成立，目前已被判處23年有期徒刑的他，恐得再多關24年。

根據CNN、衛報報導，洛杉磯陪審團經過41小時的審議，最終在19日裁定，針對哈維溫斯坦性侵案的11項指控中，其中3項成立，包含強姦、異物性侵和強迫口交；而針對另外兩名指控者的強姦、性侵等3項指控仍存有爭議，包含涉及加州州長夫人、紀錄片製作人珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom）的指控。

事實上，哈維溫斯坦起初面臨11項指控，但一名未具名的女性因沒有出庭作證，導致其中4項指控被撤銷，她事後透過律師表示，「哈維溫斯坦被判有罪我感到很欣慰，因為他應該為他犯下的罪刑受到懲罰，他不能再利用權力恐嚇和侵犯更多女性。」

哈維溫斯坦目前正在紐約服刑，他在2020年被紐約陪審團判處23年有期徒刑，其發言人表示，他們仍會繼續上訴，「他很感激陪審團花了時間審議這些指控，他準備繼續為自己的清白而戰。」

哈維溫斯坦在5年前爆出犯下多起性侵案，目前已逾90位女性公開指控溫斯坦性侵或其他不當性行為，其中對他提出告訴的女性大多數都匿名，但珍妮佛勇敢出庭作證，回憶17年前傷痛過往，鉅細靡遺描述侵犯過程，並稱當時感覺就像充氣娃娃，多次潸然淚下。

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