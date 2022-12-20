想蹭梅西卻搞烏龍　印度議員稱他「在這出生」被噓爆急刪文

▲印度國會議員卡勒克（Abdul Khaleque）。（圖／翻攝自臉書）

圖文／CTWANT

2022年國際足總世界盃（FIFA World Cup Qatar 2022）冠軍才剛出爐，印度國會議員卡勒克（Abdul Khaleque）竟然在20日語出驚人，在推特上宣稱35歲的阿根廷國腳梅西（Lionel Messi）是在印度阿薩姆省（Assam）出生，隨即引來網友撻伐，卡勒克對此也在稍後迅速刪文。

▲阿根廷國腳梅西（Lionel Messi）。（圖／達志／美聯社）

據《今日印度》（India Today）的報導，印度在野黨國大黨（Congress Party）國會議員卡勒克20日上午在推特發文祝賀阿根廷隊奪冠，寫道：「發自內心的祝福，我們為你與阿薩姆省的連結感到驕傲」，並標註阿根廷球星梅西（Lionel Messi）。而當網友問及梅西與阿薩姆的連結時，卡勒克回覆：「是的，他在阿薩姆出生。」

但梅西實際上是在阿根廷出生，因此卡勒克在意識到自己的愚蠢後不久，便隨即刪除了這條推文。

不過眼明手快的網友早就已經截圖瘋傳，還有人揶揄「是啊，梅西還是我同學咧」。更有網友創意發揮，將梅西夫婦用P圖的方式換上印度服飾，並表示：「世界杯結束後，梅西和他的妻子訪問了阿薩姆邦……永遠不要忘記你的根。」另1位網友則貼上了梅西愁眉苦臉的表情，寫下：「我今天才知道我出生在阿薩姆邦。」

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