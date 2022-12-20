鬧鐘響幾次才起床？美研究：再睡5分鐘對身體有害　增加2疾病風險

▲重複被鬧鐘叫醒的睡眠狀態，長期累積下來可能對健康有害。（示意圖／取自pexels）



記者崔子柔／綜合報導

「睡不著、醒不來」是不少人一生中的困擾，美國聖母大學(University of Notre Dame)針對450名上班族調查，發現只有不到20%的人每天只設定1個鬧鐘，然而反覆睡睡醒醒其實會讓身體更沒有精神，甚至可能增加疾病併發風險。

研究結果發現，20%以上的人每天會設定超過1個鬧鐘，57%以上的人在鬧種響2次以上才會醒，夜貓子和年輕人更常出現這種狀況，女性比男性多50%。

研究指出，需要重覆按鬧鐘的人，通常出門工作時仍處在壓力狀態無法放鬆，可能更容易疲倦、注意力不足，斷斷續續的睡眠其實不是良好的休息過程，鬧鈴響了，關掉後再次入睡，還未進入深度睡眠狀態，隔5分鐘又硬是被叫醒，這樣擾亂睡眠的生理時鐘，長期之下會影響健康。

沒有完成睡眠週期，除了在工作時會出現類似腦霧狀態，還容易疲倦、頭痛，如果有慢性病、心血管疾病的人，長期突然被鬧鐘驚醒，讓血壓和心率、腎上腺素迅速上升，會進而增加高血壓和心臟病併發症的風險。

研究建議，每天除了透過鬧鐘起床，更好的方式是讓晨光、燈光、輕音樂叫醒自己，最好的方式則是「自然醒」，若能每天固定早睡，就能在固定的時間起床，不需要任何鬧鐘。