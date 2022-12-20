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鐵達尼號傑克能活下來？　導演曝法醫分析：希望終結25年爭議

▲▼李奧納多、吉吉哈蒂德。（圖／達志影像／美聯社）

▲李奧納多當年飾演傑克，因此聲名大噪。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯19日綜合外電報導

好萊塢災難電影「鐵達尼號」（Titanic）上映至今已25年，對於男主角傑克在結局被賜死的經典場景，影迷迄今為此爭論不休，如今導演詹姆斯柯麥隆希望以科學結束這項爭議。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「鐵達尼號」導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）希望徹底終結關於李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）所飾演傑克在沉船後本可以倖存的臆測。

許多人相信，只要凱特溫絲蕾（Kate Winslet）飾演的傑克摯愛蘿絲在漂浮的門板上多騰出一點空間，就能讓他倖免於難。當時冰冷海水最終奪走許多人命，而她因為在門板上未落水而倖存。

對此，詹姆斯柯麥隆表示，他已進行一項「法醫」研究，證明當時那扇門板不可能同時支撐他們倆人。他16日告訴「多倫多太陽報」（Toronto Sun），已進行了一項科學研究，以期永遠終結這項爭議。

詹姆斯柯麥隆還指出：「我們之後與一位失溫現象專家進行了徹底的法醫學分析，由他重現電影中的浮台（漂浮門板）。」

他又說，他們使用「兩名與凱特（溫絲蕾）及李奧（納多狄卡皮歐）身體質量相當的特技演員，在他們全身上下裝上感應器，並將他們放入冰水中，以各種方法測試他們是否可能存活，而答案是沒有讓兩人同時倖存的方法」。

詹姆斯柯麥隆指稱：「只有一人可以存活。」據他所言，當「鐵達尼號」25週年4K復刻版上映時，這項研究將會是國家地理頻道（National Geographic）特別節目主題。但該頻道迄今未公布相關細節。

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