道瓊收盤挫逾162點　更多專家預測經濟衰退

▲美股收跌。（圖／路透）
文／中央社紐約19日綜合外電報導
隨著越來越多的專家預測美國經濟衰退，市場也正等待本週稍晚公布的重要經濟數據和企業財報，投資人處於情緒低迷狀況，華爾街股市今天收盤挫跌。
道瓊工業指數下跌162.92點或0.49%，收32757.54點。
標準普爾指數下挫34.70點或0.90%，收3817.66點。
那斯達克指數挫跌159.38點或1.49%，收10546.03點。
費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2599.86點。
▲美股收跌。（圖／路透）
文／中央社紐約19日綜合外電報導
隨著越來越多的專家預測美國經濟衰退，市場也正等待本週稍晚公布的重要經濟數據和企業財報，投資人處於情緒低迷狀況，華爾街股市今天收盤挫跌。
道瓊工業指數下跌162.92點或0.49%，收32757.54點。
標準普爾指數下挫34.70點或0.90%，收3817.66點。
那斯達克指數挫跌159.38點或1.49%，收10546.03點。
費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2599.86點。
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