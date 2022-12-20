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2022全球道別！英女王辭世「國葬規模驚人」　開啟查爾斯國王時代

▲英國女王,伊麗莎白二世,女王,保養,健身,飲食。（圖／路透社）

▲英國女王伊莉莎白二世於2022年9月8日辭世。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

2022年9月8日晚間6時30分，英國白金漢宮正式宣布英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世，享耆壽96歲。她自1953年上位至今超過70年，是世界歷史上在位時間最長的女性君主，也是英國第一位慶祝白金禧（Platinum Jubilee）的君主。

伊莉莎白二世是英國歷史上最長壽的君主，超越其外高祖母維多利亞女王（Queen Victoria）在位的63年7個月。她一生原與王位無關，卻因伯父愛德華八世放棄王位，讓她成為第一順位繼承人，在父親喬治六世離世後，於1952年繼位。

▲▼帝國王冠（British Imperial State Crown）。（圖／CFP）

▲伊莉莎白二世在位超過70年，是世界歷史上在位時間最長的女性君主。（圖／CFP）

◆王室成員趕抵　白金漢宮宣布死訊

白金漢宮9月8日上午發布聲明指，女王因身體不適，在御醫團隊建議下於巴爾莫勒爾堡（Balmoral）接受「醫療監督」（medical supervision）。女王的直系親屬接獲消息後，也立即趕往現場，包含查爾斯王儲、安德魯王子、愛德華王子、安妮長公主與威廉王子。

▲▼伊莉莎白女王正式任命特拉斯（Liz Truss）為首相，這也是女王在位70年，首度首度在蘇格蘭境內莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命首相。（圖／路透）

▲女王最後一次公開露面是在蘇格蘭境內莫勒爾堡任命特拉斯（Liz Truss）為首相。（圖／路透）

白金漢宮9月8日晚間6時30分宣布，「女王今天下午在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世。」她的長子查爾斯繼位，正式頭銜為查爾斯三世（Charles III），他的第二任妻子卡蜜拉（Camilla）成為王后。

蘇格蘭國家檔案館9月底證實，女王是在當地時間9月8月下午3時10分（台灣時間晚間10點10分）因年邁逝世，而當時伴隨左右的僅安妮長公主、現任國王查爾斯三世，其他親人則來不及見到女王最後一面。

▲▼ 英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根先後與工作人員握手致意 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國威廉王子、凱特王妃、哈利王子和夫人梅根 。（圖／達志影像／美聯社）

從文件登錄時間來看，女王駕崩時，次子安德魯王子及其妻子，還有孫子威廉王子仍在搭機趕往途中，至於另一名孫子哈利王子，則是在晚間6時46分抵達蘇格蘭。

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◆「倫敦橋行動」展開

英國遵照「倫敦橋行動」安排女王逝世後10天，關於女王喪禮、國王繼位等儀式，計畫中部分的關鍵處，甚至是由女王生前拍板決定的。

▲▼女王的靈柩12日從荷里路德宮沿著皇家一里路移動至聖吉爾斯大教堂，兩旁擠滿圍觀民眾。（圖／路透）

▲女王的靈柩12日從荷里路德宮沿著皇家一里路移動至聖吉爾斯大教堂，兩旁擠滿圍觀民眾。（圖／路透）

英國女王靈柩9月11日上午10時從巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程，經過6小時車程後抵達愛丁堡荷里路德宮（Holyroodhouse），預計9月12日移往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）供蘇格蘭人民瞻仰。

▲▼已故英國女王的4名子女查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子12日為她進行「王子守夜」儀式，守在靈柩旁哀悼10分鐘。（圖／路透）

▲女王的4名子女查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子12日為她進行「王子守夜」儀式，守在靈柩旁哀悼10分鐘。（圖／路透）

接著9月13日晚間由皇家空軍自愛丁堡運抵倫敦諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至白金漢宮。9月14日下午，國王查爾斯三世引領隊伍，將女王靈柩由白金漢宮移靈至國會大廈的西敏廳（Westminster Hall）。

女王的靈柩抵達倫敦後，靈車的長相也隨之曝光，據悉，這輛靈車是女王生前親自參與設計，並由捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）改裝，而且女王還貼心地在靈車裝上透明大窗戶，以便民眾可以清楚地看她最後一眼。

▲▼英女王親自設計的靈車曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王親自設計的靈車曝光。（圖／達志影像／美聯社）

◆民眾漏夜排25小時瞻仰

女王的靈柩移至西敏廳後，從倫敦時間9月14日下午5時起，全天開放24小時，直到19日早上6時30分為止，連續4天開放民眾前往瞻仰。

開放瞻仰後，成千上萬民眾自14日下午5時開始排隊，隊伍在當地17日凌晨已綿延至西敏廳8公里外的南華克公園（Southwark Park），等候時間來到25小時高點，從衛星空拍照都能看見民眾沿著泰晤士河畔，在白金漢宮、倫敦眼及西敏宮附近排隊，蜿蜒在倫敦最著名地標周圍的壯觀畫面。

▲▼倫敦排隊等待瞻仰女王的隊伍。（圖／路透）

▲倫敦排隊等待瞻仰女王的隊伍。（圖／路透）

最受矚目的就是英國足壇巨星貝克漢（David Beckham）竟未使用特權，而是低調戴著帽子、身穿西裝，獨自在隊伍中默默排了13小時，最後進入西敏廳後，望著女王的靈柩忍不住紅了眼眶，低頭用手抹去臉上的淚水。

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◆2000貴賓出席國葬　全球領袖齊聚哀悼

女王靈柩於於9月19日上午10時44分（台灣時間17時44分）從西敏廳移往西敏寺（Westminster Abbey），國葬儀式於上午11時（台灣時間下午6時）舉行。儀式最後5分鐘，現場會演奏輓歌「最後崗位」（The Last Post），全英國默哀兩分鐘。

▲▼ 女王國葬／拜登夫婦進場。（圖／路透）

▲美國總統拜登偕夫人抵達國葬現場。（圖／路透）

國葬結束後，國王查爾斯三世（King Charles III）帶領王室成員，步行在女王靈柩後方，將女王送至威靈頓拱門（Wellington Arch），全程約45分鐘，再由靈車運至溫莎城堡，舉行王室私人葬禮。

女王國葬儀式中，最奇特的其中一幕，便是宮務大臣折斷白杖（breaking of the wand／stick）儀式，這是自伊莉莎白二世父親，國王喬治六世於1952年逝世舉辦國葬以來，首次進行的儀式，此前也從未公開給一般大眾；折斷白杖的儀式，象徵宮務大臣結束對君主的服務，也象徵女王伊莉莎白二世的時代結束，開啟的是查爾斯三世與他的宮務大臣的時代。

▲▼英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

►女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　伊莉莎白二世時代結束
►西敏寺外「民眾痛哭」流淚道別！全英國默哀2分鐘　女王國葬禮成
►參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖、元首、王室成員或政要 ，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

女王最終長眠地是溫莎城堡內的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）長伴父母及摯愛的丈夫菲利普親王身旁。

▲▼英國伊莉莎白女王和已故夫婿菲利普親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白女王與夫婿菲利普親王一起長眠於喬治六世紀念禮拜堂。（圖／達志影像／美聯社）

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◆查爾斯國王宣誓繼位

英國國王查爾斯三世（King Charles III）於英國時間9月10日上午10時（台灣時間10日下午5時）在倫敦聖詹姆士宮（The St James Palace）正式宣誓成為英國國王，在登基會議的第一階段，樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

接著由第一順位繼承人威廉、王后卡蜜拉、莫當特、大主教、時任首相特拉斯、上議院議員、國務重臣等人，輪流簽署文件；多名前任首相也都在台下觀禮，包含強生、梅伊、卡麥隆與布朗等。

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查爾斯國王接著發表聲明，強調母親伊莉莎白二世是他無私奉獻的榜樣，「在執行賦予我的重任時，我也將我生命中剩下的一切奉獻給它。」同時，他也提到妻子卡蜜拉，「在所有這些事情上，我深愛的妻子始終支持我，讓我深受鼓勵。」

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