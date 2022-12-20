大腸癌蟬連14年癌王　褐藻多醣體助提高治療效果

▲國內臨床實驗研究發現，癌症療程搭配補充褐藻多醣體，明顯減輕副作用、改善生活品質。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

台灣生技盛事亞洲生技大展，聚焦國內生醫與資通訊產業，推動精準健康加速生醫產業數位轉型，吸引許多民眾前往，由於現代人生活忙碌，工作經常加班，種種不良生活習慣，長期下來容易造成健康亮紅燈，民眾對於精準醫療更加重視。

根據國民健康署108年統計資料顯示，平均每4分20秒就有1人罹患癌症，其中又以大腸癌居冠，蟬聯14年癌症榜首，高雄醫學大學大腸直腸外科王照元教授表示，「左邊大腸腸壁管腔比較小，所以比較有這種所謂的排便困難，尤其腫瘤比較接近直腸，排便容易會有鮮血，以及排便習慣改變，右邊腸子結構的關係，管腔比較大所以右邊的大腸，通常腫瘤長得比較大的時候，才會出現症狀，通常表現是腹痛、體重減輕、食慾不振、腸胃道症狀，甚至有貧血的症狀發生。」

▲大腸癌為國內十大癌症發生率之首，由於疫情關係，降低民眾到院做篩檢的意願，因此錯過黃金治療期。（圖／記者吳杰澄攝）

罹患大腸直腸癌人數逐年增加，其中長者族群發生率明顯上升，近9成為50歲以上民眾，由於過去2年多疫情影響，民眾主動到醫院篩檢、追蹤的意願大降，導致治療大腸癌的黃金期被拖延病情加重。

高雄醫學大學大腸直腸外科王照元教授(再請院長確認要放哪一個單位職銜)提到，「現在看起來趨勢，不僅是50歲以上的病人有增加，就連50歲以下病人也有增加，鼓勵民眾一定要來接受糞便潛血反應篩檢，因為糞便潛血的篩檢假如陽性，通常找到大腸癌都是比較初期的病人，等到有症狀再來找醫師，通常都是比較後期的病人。」

▲▼褐藻醣膠是由昆布、裙帶菜等黏滑成分，所萃取出來的珍貴多醣體。（上圖／記者吳杰澄攝、下圖／中華海洋生技公司提供）

醫師提醒少吃紅肉、燒烤、油炸等高油脂、高熱量食物，多補充蔬菜水果，降低大腸癌發生機率，不過醫學上發現，海中的褐藻萃取物對人體有重大益處，台灣褐藻醣膠發展學會秘書長顏明德博士表示，「褐藻萃取的多醣體裡面有一個很重要的成份，就是海帶或昆布外面黏滑的這種成份，裡面有一個叫做岩藻糖，岩藻糖功能其實非常多，可以有抗氧化、抗發炎、對抗病毒。」



台灣褐藻醣膠發展學會秘書長顏明德博士提到，「化療病人常見的副作用，包括噁心、嘔吐、食慾不振、肌肉萎縮或腸道粘膜被破壞，這些很多在臨床實驗，都可以獲得證明褐藻多醣體，的確對於這些副作用的一個減緩。」

▲台灣褐藻醣膠發展學會秘書長顏明德博士受訪表示，民眾補充褐藻多醣體，有助調節免疫力。（圖／記者吳杰澄攝）

除了有助於降低化療不適感，近年來民眾健康意識抬頭，許多人也會補充各類多醣體，幫助提升免疫力，顏明德博士表示，「很多慢性病或是癌症的發生，其實它都是因為免疫的功能喪失，或是低下的一個結果，褐藻萃取的多醣體在我們很多實驗裡面證明，它對於調整免疫力有非常大的一個幫助。」

但也提醒民眾，褐藻多醣體目前屬於保健成份，可輔助提升和維持正規療程的效果，而非取代藥品，還是得接受醫師專業評估才能食用。