營地山崩已24死　媽媽悲喊：女兒一家3口都死了

▲馬來西亞巴當加里鎮一處露營地發生山崩。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

心碎了！近日馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali），一處露營地發生山崩，目前造成至少24死。一位女網友在臉書發文表示，女兒一家4口去該營地露營，結果3人罹難，剩小孫女仍未尋獲。

據《中國報》報導，一位網友在臉書發文表示，因為在巴當加里有好幾個營地，她不確定女兒一家人去哪一個，希望不是山崩的營地，如今女兒失去聯繫，讓她很擔心。之後，原PO再說，女婿已確認罹難，女兒跟2個孫子還沒被找到。2小時後，原PO再發文，3人遺體被尋獲，只剩小孫女還在尋找中。

此文曝光後，不少網友紛紛留言，希望她能節哀，和家人度過艱難的時刻，也有人說「盼望大家伸出援手， 支助暖心的物質精神，幫助老人家度過這样的時刻」、「逝者安息，生者加油」、「RIP」。

據《The Edge Markets》報導，該營地目前死亡人數達24人，其中有7名兒童因山崩以外喪命，截至17日下午4點5分，還有9人下落不明。警方表示，當局仍在搶救中，事故詳情待釐清，而他們也會確保媒體得到最新的訊息。據了解，山崩事故發生在16日凌晨2點42分，近300公尺長、70公尺高的山溝發生崩塌，造成營區憾事。

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