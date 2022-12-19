民調表態「再也不旅行」前三名都是亞洲國家　日本人壓倒性奪冠

▲民調顯示，有35%的日本人表態「再也不旅行」。圖為參與卡達世界盃的日本球迷。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

全球情報公司 Morning Consult 對15個國家的16,000名成年人進行的一項調查發現，亞洲是表示「再也不會旅行」的人中比例最高的地方，其中日本人以壓倒性的35%，在這項調查中獲得第一名，隨後是南韓15%、中國14%。

根據CNBC報導，Morning Consult的「旅遊和酒店」分析師羅施克（Lindsey Roeschke）表示，該調查詢問了「任何休閒旅行」，並沒有區分國內或國際旅行計劃，受訪者在今年4月與7月接受了2次調查，2次調查的結果顯示，日本「從不旅行」的比例都維持不變，

調查還顯示，約45%的日本受訪者表示，他們打算明年旅行，而中國和韓國的這一比例分別為 65%和66%。相較之下，77%的德國受訪者表示，他們有計劃在未來12個月內旅行。

旅行社Japan Localized的創始人 Dai Miyamoto在 5 月份告訴 CNBC，許多居民「不想出國」並選擇「在國內旅行」。

CNBC指出，據日本國家旅遊局稱，今年8月約有386,000名日本遊客出國旅遊，這與2019年8月估計的210萬出國旅遊人數相去甚遠。

▲染疫風險與同儕壓力，可能是讓日本人不願意旅行的原因之一。（圖／路透）



日本東洋大學研究旅遊行為的教授 Hideki Furuya 說，其中一個原因是文化「偏好風險規避」，因為如果感染Covid-19的風險很高，同儕壓力也會讓旅行者離家更近。

食品和旅遊公司 Tabimori Inc. 的常務董事 Tetsuya Hanada 則告訴CNBC，他認為財務是一個更大的因素「可以說，疫情大流行減少了決定出國旅遊的日本人的數量，但我認為日元貶值的影響更大」。

▲日元貶值則可能是影響日本人出國意願的原因。（圖／路透）



但Hanada也表示，隨著時間的推移，日本公民可能會再次旅行「日本人很容易被多數人左右，這種情緒將在5年內改變」。

Furuya則預期不會花那麼長時間，「在見識到西方人的活躍程度之後，我們預計國際旅行需求，會盡快恢復到2020年之前的水準」。

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