▲超過半數的網友希望馬斯克辭去推特執行長。(圖/路透)

記者曾羿翔/綜合外電



馬斯克19日在推特發起調查詢問用戶,針對他是否該卸下執行長職務進行投票,同時他還強調會遵守民調結果。晚間7點左右,最新投票結果出爐,57%的人投下贊成票;43%的人投反對票。結果顯示,希望馬斯克下台的人超過半數。



不過馬斯克並未透露,如果民調顯示他該下台的話,他將在何時辭去職務等相關細節。



Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.