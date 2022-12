▲對於請辭推特CEO的投票,馬斯克強調,會遵守這個結果。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

馬斯克19日在推特發起調查,徵求用戶意見,詢問他是否該卸下執行長職務,投票發布至今已經12小時,但是超過57%的用戶投「Yes」也就是支持他下台。馬斯克對此強調,他會遵守投票的結果。

根據《美聯社》報導,推特或馬斯克本人尚未發表聲明,不過馬斯克強調會遵守這個投票的結果,由於他18日還在卡達觀賞世界盃決賽,所以現在可能正在返回美國的途中。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.