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誤觸高壓電線！他醒來手腳全沒了　「寶特瓶當義肢」復健超勵志

▲▼委內瑞拉工人艾爾維斯（Elvis Sanabria）因工安意外觸電而失去手腳。（圖／翻攝instagram@elvis.sanabria.52）

▲48歲的艾爾維斯因工安意外觸電而失去手腳。（圖／翻攝instagram@elvis.sanabria.52）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉工人艾爾維斯（Elvis Sanabria）在修建地下水井時，不慎誤觸1.4萬伏特的高壓電，雖然大難不死，卻也因此失去雙手雙腿，使得原本就不寬裕的經濟雪上加霜。儘管如此，他仍抱持樂觀積極的心態，以自己的方式適應與復健，例如使用彈力帶鍛鍊身體，把寶特瓶上半部裝在斷臂前端充當義肢，超勵志故事感動不少網友。

《每日星報》等外媒報導，這場恐怖的工安意外發生於2020年4月，艾爾維斯幸運存活，但四肢必須截肢，而僅存的軀幹也佈滿觸電造成的傷勢，另外2名同事則是當場死亡。

▲▼委內瑞拉工人艾爾維斯（Elvis Sanabria）因工安意外觸電而失去手腳。（圖／翻攝instagram@elvis.sanabria.52）

▲▼委內瑞拉工人艾爾維斯（Elvis Sanabria）因工安意外觸電而失去手腳。（圖／翻攝instagram@elvis.sanabria.52）

▲艾爾維斯樂觀面對這場意外。（圖／翻攝instagram@elvis.sanabria.52）

艾爾維斯沒有被這場意外擊垮，反而經常在社群媒體分享自己永不放棄的復健日常，更在熱心人士協助下，於今年7月舉辦募資活動，希望籌措足夠資金，打造真正專業合用的義肢。

來自美國的洛倫（Loren Schauers）也注意到這段故事，他2019年在橋上駕駛堆高機時不慎摔落50英尺（約15公尺），右前臂被當場斬斷，下半身也遭堆高機壓住、骨盆完全粉碎，為了保命腰部以下全部截肢，在妻子陪伴下樂觀面對重傷後的人生，在網路上吸引不少粉絲。

洛倫對於艾爾維斯的遭遇感同身受，也在Instagram轉發對方的故事及募資專頁，呼籲粉絲捐贈或者協助介紹義肢專家，「令人難以置信，讓我們給他一點支持吧！」

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