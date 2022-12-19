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阿根廷奪冠…女球迷嗨到「露奶狂搖」慶祝！外媒：恐要坐牢

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▲卡達世足場邊拍到一名阿根廷女球迷嗨到脫衣。（圖／翻攝自推特@C2QMDJ）

文／中央社

英國媒體指出，在阿根廷奪得2022卡達世界盃足球賽冠軍後，電視轉播無意間拍到一名女球迷上空慶祝，並指那名女性恐將因此坐牢。

英國的太陽報指，在蒙提爾（Gonzalo Montiel）於PK戰進球，讓阿根廷確定擊敗法國奪冠後，電視轉播的鏡頭轉向瘋狂慶祝的球迷。當時無意間拍到，一名金髮女球迷脫去身上的球衣揮舞，上半身一絲不掛。

儘管國外的女性不必穿上卡達傳統的黑色長袍，但依規定上衣必須遮住腹部、肩膀，下半身的服裝必須至少遮到膝蓋。

而女性到阿拉伯國家旅行時，也不可以穿著過於貼身或暴露的衣物。就算是「大嫂團」成員，也被「建議」圍上絲巾遮住胸部。

那名女球迷上空的畫面，很快就在社群媒體瘋傳。且由於卡達的服儀規定嚴格，那名女性恐有被捕的疑慮。

一名球迷表示：「我看到她了，實在是太勇敢了，在那裡一不小心，是會被抓的。」

另一名球迷則說：「被電視直播抓到了。」

世界盃「最辣粉絲」諾爾（Ivana Knoll）先前出現在球場時，因為穿著清涼違反了相關規定，但並未傳出受到處罰的消息。

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