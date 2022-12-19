少女遭威脅「外流私密不雅片」！　出國留學前砍死前男友

▲當時19歲的被告因為擔心私密片被前男友流出，因此憤而殺人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本東京都1月發生一起情殺事件，一名19歲少女在家中持菜刀砍死25歲的前男友，東京地方法院19日判處被告9年徒刑。被告在法庭上則公開了犯案動機是因為遭到死者威脅要外流私密影片。

根據《朝日新聞》報導，被告2020年夏天還在青森市的某高中就讀3年級時，偶然認識在當地酒吧工作的死者，儘管兩人有6歲的年齡差，但隨即開始交往。兩人甚至一同前往東京發展，並在江戶川的公寓同居。

被告表示，在青森的時候，死者就經常在發生性行為時要求錄影，雖然她很不舒服，但是因為太喜歡對方，而無法拒絕。事實上，兩人交往2年也多次發生爭吵，分分合合。

被告1月9日在公寓內拿起廚房的菜刀，一刀刺向正躺在床上滑手機的前男友。男子受傷後立即自行報警，待警方趕往公寓後，便在公寓門口的馬路上發現逃出房間的男子，並將其送醫。不過死者在經過7個小時的搶救後，仍因傷勢過重，回天乏術。根據警方表示，死者的傷勢主要在腹部，菜刀長約15公分。

該案12月6日首次開庭，被告的辯護律師聲稱，被告多次向死者要求刪除兩人的私密影片，但都遭到無視，她擔憂自己出國留學後，這些不雅影片會被前男友散播至網路，才會持刀砍人。律師同時聲稱，被告當時因為擔憂私密片被外流，身心耗弱。

對此，檢方則認為，被告具有完全責任能力。東京地方法院19日宣判被告9年徒刑。

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