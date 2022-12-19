阿富汗小球迷自製「梅西戰袍」　本尊送簽名球衣邀請觀賽

▲阿富汗男童阿瑪迪穿著有梅西簽名的球衣。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

阿根廷在2022卡達世界盃中拿下睽違36年之久的世界冠軍，這也讓隊上明星球員（Lionel Messi）成為許多人關注焦點，不僅是梅西在本次大會中打破多項紀錄，平時愛家、愛妻、率真、體貼的形象，也是不斷被曝光出來。而梅西過去也為了一名阿富汗小球迷，不僅大費周章致贈自己的簽名球衣，甚至還邀請他來杜哈觀看比賽。

據了解，整起事件要回到2016年，當時仍然是戰火紛飛的阿富汗，當地有一位熱愛梅西的小球迷阿瑪迪（Murtaza Ahmadi）。由於阿瑪迪一家因為戰亂而陷入貧困，家裡根本沒有多餘的錢可以買阿瑪迪心心念念的梅西球衣，於是阿瑪迪的哥哥就用一個藍白相間的塑膠袋，製作了一件寫有10號與梅西大名的球衣給阿瑪迪。而阿瑪迪在收到這份禮物後，也是十分興奮，就穿著這件球衣在村莊內走動、踢球。

▲穿著自製球衣的阿瑪迪。（圖／翻攝自推特）

後來阿瑪迪的哥哥拍下了阿瑪迪穿著塑膠球衣的模樣，甚至將照片上傳網路。很快地，阿瑪迪的照片與背後的故事就隨著網路傳送到全世界，甚至傳到梅西本人耳裡。而當時梅西就找到聯合國兒童基金會，請求聯合國兒童基金會轉送自己在國家隊的簽名球衣與足球給阿瑪迪。收到禮物的阿瑪迪興奮不已，就自己穿上這件衣服，在媒體鏡頭前好好展示了自己的球技。

除此之外，梅西2016年代表巴塞隆納前往卡達踢友誼賽時，可能是因為地利因素，梅西竟然邀請阿瑪迪一家人前往現場觀看比賽，中間梅西甚至親切牽起阿瑪迪的手，兩人之間雖然語言不通，但卻有著十分親暱的互動。

▲梅西邀請阿瑪迪前往卡達觀看巴塞隆納的友誼賽。（圖／達志／路透社）

或許對於當時的阿瑪迪而言，梅西的出現可以說是一種「奇蹟」，但隨著塔利班掌權阿富汗後，阿瑪迪也因為這起事件成為塔利班眼中釘，過去多次向國際媒體求助，希望能夠離開阿富汗。事實上，他們一家人也曾試圖移民到巴基斯坦，但最後花光存款，以失敗告終。而當時梅西那件簽名球衣，阿瑪迪表示，在某次逃離戰火過程中，這件球衣就消失了。

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