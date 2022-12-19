姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」　網友熱議：弟弟興奮了

▲姆巴佩褲襠「大包凸凸」讓網友熱議「弟弟興奮了」。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

本屆卡達世足盃最後對決之戰，阿根廷對上法國，冠軍被阿根廷拿下，讓拿亞軍的法國隊一度氣氛低迷，不過法國金童姆巴佩（Kylian Mbappe）這次仍拿下金靴獎和銀球獎的個人獎項。但網友對姆巴佩關注的另一個焦點，就是他的「下面」，因為姆巴佩多次被發現，褲襠總是一大包。

外國網友就發現，姆巴佩在踢球過程中，褲襠總是「一大包凸凸」，包括對戰阿根廷這場，姆巴佩的下體更是凸得明顯，而且久久不退，因此引發眾多網友熱議。就有網友說：「真男人！」、「踢球太興奮，弟弟也興奮了。」、「原來這是『第三隻腳』，怪不得這麼能踢。」、「畫面蠻美的。」

Mbappé Francia 由 Paparazzi a Futbolistas 發佈於 2022年12月18日 星期日

目前未知姆巴佩的下體藏有何玄機，不過就在15日，法國擊退摩洛哥的戰役後，姆巴佩同為巴黎聖日耳曼的隊友哈基米（Achraf Hakimi）相擁致敬並交換球衣，並發推文安慰對方。不過推文照片裡，姆巴佩的褲檔竟呈現「隆起狀態」，讓球迷惹不住好奇直問：「老兄，你怎麼ininder？」

今日的總決賽，法國隊輸給阿根廷，轉播鏡頭可見姆巴佩難掩失望神情，一度跌坐地上，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）還上前安慰。馬克宏賽後向《RMC Sport》說，自己跟姆巴佩說：「我告訴他，他只有23歲，已是世界盃最佳射手，他得過世界盃冠軍，還進了決賽。」馬克宏還說，「我和他一樣難過。我告訴他，他讓我們感到非常驕傲，最後我們是輸了一場足球賽，但我們只差一點點。運動比賽就是這樣。」



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