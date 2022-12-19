祖母一直見不到孫子　警上門發現「6歲童屍」埋媽媽家地板下腐爛

▲警發現6歲男童已死亡超過3個月。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國阿肯色州警方在一處民宅地板下，發現一具腐爛的6歲男童屍體，驗屍發現遺體已死亡長達3個月，警方還在家中發現死者6歲姊姊頭皮被燒傷，緊急送醫治療，目前已將28歲母親與男友逮捕。

阿肯色州警方表示，他們16日在李郡(Lee County)莫羅(Moro)一戶人家調查時，在家中地板下發現6歲男童的腐爛屍體，「根據初步調查結果，男童可能是3個月前在家中受傷死亡，之後將交由州驗屍官以確定死亡方式和死因」。

警方同時發現一名6歲女童頭皮燒傷，後來送到曼菲斯(Memphis)當地醫院接受治療，目前生命情況穩定，並依謀殺、虐待屍體、竄改物證和危害未成年者福利等罪，將28歲母親羅蘭(Ashley Roland)，和33歲男友內森(Nathan Bridges)逮捕，案件正在調查中。

消息曝光後，親友在GoFundMe網站上表示，孩子的祖母過去一年來一直很希望能爭取到監護權，上周才收到法院通知她可以在周末探望孩子，結果16日前去接孫女時，發現孫女頭部受傷、嚴重營養不良，懷疑是女兒與男友聯手虐待，而她後來被警方通知才知道孫子已經死亡的消息。