馬斯克瘋世足！和他一起看世足冠軍戰　球迷嗨喊「買下曼聯」

▲馬斯克身旁是美國前總統川普女婿庫許納(左)。(圖/CFP,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也到卡達觀看世足賽冠軍戰,與美國前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)一起出現在場邊。如今有英超球隊曼聯球迷向馬斯克喊話,懇求他買下曼聯。

綜合每日星報、每日郵報報導,在阿根廷與法國進行世足冠軍戰期間,馬斯克也被拍到現身盧塞爾體育場(Lusail Stadium)觀賽,他還透過推特發布多段比賽影片,並說法國進球時,每秒有2萬4400則相關推文發布,創下世界盃比賽期間最高紀錄。

▲馬斯克在場邊觀賽。(圖/路透)

當馬斯克現身場邊觀賽後,有球迷再次要求他買下曼聯,直說「怎麼能夠不買曼聯」、「曼聯價格比推特低得多」、「享受吧!愛上足球,然後把曼聯買下來」、「把我們從格雷澤家族(Glazers)手中拯救出來!馬斯克!」

其實早在今年8月17日,馬斯克透過推特說,「我要買下曼聯,不用客氣」(I'm buying Manchester United ur welcome),當時並未透露更多細節。不過他事後澄清,他並沒有要收購曼聯。

Duel in the Desert.

Couldn’t ask for a better game. Incredible play by ???????? & ???????? !!!! pic.twitter.com/XUZxjymAx0