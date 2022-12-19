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泰國大公主失去意識送醫　王室宮務處：狀況穩定

▲▼ 泰王瓦吉拉隆功大女兒帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／路透）

▲泰王瓦吉拉隆功大女兒帕差拉吉帝雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha）。（圖／路透）

中央社記者呂欣憓曼谷19日專電

泰王瓦吉拉隆功大女兒帕差拉吉帝雅帕公主上週在呵叻府訓練犬隻時突然失去意識送醫治療。泰國王室宮務處今天表示，儘管公主心臟收縮狀況沒到理想的程度，不過基本上狀況穩定。

帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）14日傍晚在陸軍位於呵叻府（Korat）巴衝地區（Pak Chong）的訓練場地訓練參加國際比賽的犬隻時因為心臟問題突然失去意識，立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）治療。

接著由王室直升機將她送到曼谷的朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）進行全面的檢查和治療。

泰國王室宮務處今天發布新聞稿表示，帕差拉吉帝雅帕現在基本上狀況穩定，心臟收縮狀況沒有到理想的程度，不過心跳可以透過藥物控制住，冠狀動脈造影檢查無異常，醫療團隊透過藥物和機器來治療心臟、肺和腎，醫生會密切監測狀況。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）共有四段婚姻，元配是他的表妹頌莎瓦麗（Somsawali），兩人1977年結婚、1991年離婚，長達16年的婚姻生有一女也就是大公主帕差拉吉帝雅帕。

帕差拉吉帝雅帕從美國康乃爾大學取得法學碩士和博士，曾擔任聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使，也曾任泰國駐奧地利大使。

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