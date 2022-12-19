梅西脫襪「左腳踝紅繩繫4年」　背後故事曝光！球迷放大合照爆感動

▲梅西左腳踝綁了一條紅繩。（圖／翻攝自Instagram／enzojfernandez）

記者曾筠淇／綜合報導

阿根廷奪得2022卡達世界盃冠軍，更包辦金球獎、金手套獎和最佳年輕球員。值得一提的是，喜獲最佳年輕球員獎的費南德茲（Enzo Fernandez）貼出與球王梅西（Lionel Messi）的合照後，就讓眼尖網友注意到，梅西的腳踝綁了條紅繩，背後的感人故事也被翻出。

21歲中場新星費南德茲獲得最佳年輕球員獎後，在IG上貼出與梅西的合照，不管是文章還是照片，都能感受到滿滿喜悅。其中就有網友發現，該張照片中，梅西已經脫下襪子，露出雙腿，而在左腳踝部分，綁了一條紅繩。

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時間拉回2018年，阿根廷知名主持人潘托洛托（Rama Pantorotto）在推特發文寫道，「我親愛的媽媽送給梅西一條紅繩當禮物，老師把它繫在左腳踝上，我哭了！不能這麼爽！」而從受訪影片也可見，梅西當時還特別拉下襪子，展示那條紅繩。

時隔4年，那條紅繩依舊在梅西的腳踝上。關注足球賽事的臉書粉專「波事春秋」也分享這則小故事，引發討論。不少網友感動表示，「梅西的球技和人品都一樣出色」、「所以他才是世上真正最偉大的球王」、「一代球王不是浪得虛名，可以維繫隊友們的心，成功總有原因」、「球王梅西，當之無愧」、「球王要有球品才值得尊重」、「看來我也要織紅繩了」。

▲網友直呼，好幾個球員手上都有紅繩。（圖／翻攝自Facebook／Leo Messi）

此外，更有網友注意到，除了梅西腳踝繫有紅繩，有幾位球員身上也有紅繩，「難怪我剛剛看照片，發現好幾個球員手上都有紅繩！」從梅西幾天前貼出的照片也確實可見，真有球員手上綁有紅繩。

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