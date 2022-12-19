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快來投票！馬斯克推特發起「我該不該下台」調查　最新民意曝光

▲▼馬斯克,推特。（圖／路透）

▲馬斯克在推特徵求用戶意見，詢問他是否該下台。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克入主推特後，立刻大動作展開整頓改造，但這一連串改革卻引發外界不少批評。馬斯克19日在推特發起調查，徵求用戶意見，詢問他是否該卸下執行長職務，還強調他將遵守這項民調的結果。

據路透社報導，馬斯克自10月底收購推特後，在公司內展開了大幅調整，除了以財務狀況為由開除逾半員工、推出「藍勾勾」（Twitter Blue）付費訂閱制外，最近還無預警停用多名記者帳號，引發國際譴責。

由於馬斯克一連串的新政策飽受抨擊，他19日在推特上道歉，承諾今後將對推特重大政策變化進行投票，隨後也在台灣時間19日上午7時20分發起調查，詢問用戶「我該辭去推特職務嗎」，同時強調他將遵守這項民意調查的結果。

馬斯克發布推文至今不過短短3小時，但相關調查如今已吸引約800萬人投票，而投下贊成票的用戶約為57%，另有約43%用戶表示反對。馬斯克隨後也在推特回覆另一位用戶推特是否將更換執行長時，澄清自己暫時還「未有繼任者」。

這場民調定於台灣時間晚間7時20分左右結束，換言之馬斯克是否會下台的調查結果將在9小時後出爐，不過這位億萬富翁並未透露，如果民調顯示他該下台的話，他將在何時辭去職務等相關細節。

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