快來投票！馬斯克推特發起「我該不該下台」調查　最新民意曝光

▲馬斯克在推特徵求用戶意見,詢問他是否該下台。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

全球首富馬斯克入主推特後,立刻大動作展開整頓改造,但這一連串改革卻引發外界不少批評。馬斯克19日在推特發起調查,徵求用戶意見,詢問他是否該卸下執行長職務,還強調他將遵守這項民調的結果。

據路透社報導,馬斯克自10月底收購推特後,在公司內展開了大幅調整,除了以財務狀況為由開除逾半員工、推出「藍勾勾」(Twitter Blue)付費訂閱制外,最近還無預警停用多名記者帳號,引發國際譴責。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

由於馬斯克一連串的新政策飽受抨擊,他19日在推特上道歉,承諾今後將對推特重大政策變化進行投票,隨後也在台灣時間19日上午7時20分發起調查,詢問用戶「我該辭去推特職務嗎」,同時強調他將遵守這項民意調查的結果。

馬斯克發布推文至今不過短短3小時,但相關調查如今已吸引約800萬人投票,而投下贊成票的用戶約為57%,另有約43%用戶表示反對。馬斯克隨後也在推特回覆另一位用戶推特是否將更換執行長時,澄清自己暫時還「未有繼任者」。

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.