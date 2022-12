輸給阿根廷！法國球迷失控暴動襲警　鎮暴警發射催淚瓦斯

記者詹雅婷/綜合報導

卡達2022世界盃足球賽冠軍戰由阿根廷4比2勝出,擊敗法國,睽違36年奪得隊史第3冠。法國球迷對此感到相當失落,數千名球迷湧上街頭,在各地與警方爆發衝突,鎮暴警察向球迷發射催淚瓦斯。

▲法國球迷湧上街頭。(圖/路透,下同)

路透、太陽報報導,法國為了世足賽,在全國各地部署至少1.4萬名警力,其中約3000名警察鎮守巴黎,以防狀況失控。

但就在法國輸掉PK戰之後,大批球迷在巴黎、尼斯與里昂街頭失控滋事,不但在知名香榭麗舍大道點燃照明彈、把煙火射向天空,還與鎮暴警察發生衝突。在里昂發生暴力衝突後,鎮暴警察朝球迷發射催淚瓦斯。

法國街頭陷入一片混亂,披著旗幟的支持者朝警方猛力丟擲石塊、瓶罐及煙火,也用垃圾、石塊砸車。在這之後,警方朝人群發射催淚瓦斯,外傳也出動高壓水槍來驅散民眾。據信有數十人被捕。

Lyon, France: some communities riot following French side's loss to Argentina. pic.twitter.com/pmpqLp8tzG