梅西「黑袍加身」捧大力神盃！背後含義曝光　卡達國王親自披上

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃頒獎典禮上，阿根廷隊長梅西被卡達國王親自披上黑色長袍，引發各界好奇。原來，這款服飾名叫「畢西（bisht）」，是阿拉伯傳統男性斗篷，據悉可以追溯至數千年前，唯有在婚禮、慶祝開齋節等特殊節日才會穿上，意義尊貴非凡。

▲梅西尊貴黑袍加身，開心捧起大力神盃。（圖／路透）



BBC、《衛報》等外媒報導，在頒獎典禮上，卡達國王阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）為梅西「黑袍加身」，國際足聯（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）也在台上微笑觀禮，但各國球迷除了好奇「畢西」的含義，也對此舉褒貶不一。

▲梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

阿拉伯地區民眾普遍表示肯定，將其視為尊重的象徵。但西方媒體、網友及評論家指出，黑袍直接遮住了阿根廷球衣及國徽，更質疑卡達「體育洗白」（sportswashing ），也就是透過舉辦運動賽事，購買或贊助運動隊伍，甚至親自參與運動活動，藉此改掉過去不良形象並提高聲譽的做法。

37歲前阿根廷職業足球員薩巴雷塔（Pablo Zabaleta）說，「為什麼？沒有理由這麼做。」BBC體育節目主持人萊尼克爾（Gary Lineker）也說，在這個「神奇時刻」，「他們蓋住了他的球衣，真的很遺憾」。

卡達世界盃冠軍賽18日登場，阿根廷對陣上屆冠軍法國，雙方持續廝殺至延長賽，踢滿120分鐘依然戰成平手，最終才在點球大賽驚險奪勝，而這不僅是阿根廷1986年以來首次抱回大力神盃，也讓梅西完成生涯最大夢想，代表母國奪回足壇最高榮譽。