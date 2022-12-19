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當兵讓前女友重新煞到你！　俄募兵宣傳片浮誇內容曝

▲▼俄羅斯徵召預備役上戰場。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯徵召預備役上戰場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭將滿10個月，俄羅斯兵源損失嚴重，近日俄羅斯社群網路上廣傳募兵宣傳片，大打愛國主義、人道和社會正能量等劇情浮誇的內容，企圖激勵更多人的熱血，加入俄羅斯軍旅。

CNN報導，莫斯科當局為了鼓勵更多俄羅斯人加入軍隊，推出了新一輪的募兵宣傳一片，其中一部一名年輕男性選擇從軍，而不是和其他男性朋友一樣成日跑趴尋歡，之後靠著當兵賺來的錢買了一輛新車，羨煞眾人。

另一則影片中，一名男子入伍從軍，爆棚的男子氣慨讓前女友都折服，拜託他和她重修舊好。

俄羅斯先前動員30萬預備軍人上前線，當時許多男性紛紛跨越邊境逃往喬治亞及其他國家，而在這次最新的募兵宣傳片中，畫面可見30多名男性正在把東西裝上車，一名老婦人走入鏡頭問，「你們要去哪裡」？其中一名男性回答，「去喬治亞，永遠不回來。」接著老婦人不小心弄掉一袋雜貨，那些人沒有幫忙，而是頭也不回地開車走了，此時一名更年輕的男子走來，幫忙老婦人撿起雜貨，老婦人在片尾做出一個結論，「男孩們都離開了，只有男人留下來」，不難看出，全片是針對看中男性氣概且易受熱血激情影響的俄羅斯年輕男性所拍攝。

募兵宣傳片在本月中不斷流出，明顯與普丁先前的回答不同。當普丁被問到是否計畫新一輪的動員，他當時保證不會再有額外的動員，「我告訴你，30萬人被動員徵召，讓我再重複一次，15萬人（已經部署到烏克蘭前線）。有超過一半多一點的人已在戰鬥單位。」

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