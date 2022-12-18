媽媽求樓上「放輕腳步」別嚇到寶寶　鄰居掛紙條：我接下來會更吵

▲媽媽求樓上「放輕腳步」，怎料鄰居回覆接下來會更吵，因為小孩要鋼琴比賽。（圖／爆料公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一對夫妻在外租屋，近一年來飽受樓上鄰居噪音，導致嬰幼兒經常受到驚嚇。11月下旬，原PO忍無可忍，寫了一張紙條，好聲好氣拜託鄰居放輕腳步，怎料對方不僅揚言提告，還嗆說「你可以選擇搬走，因為我家接下來會更吵」，讓她看了當場傻眼。

女網友在臉書社團「爆料公社」貼出勸告紙條，她和丈夫租住在15樓，但嬰兒年紀還小，每天都被樓上傳來的敲打聲、跑步聲、重物移動聲嚇到，一天至少10次以上，3個月下來已經受驚嚇不下數十次。

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儘管原PO一家不堪其擾，但顧及鄰居關係，最後原PO只客氣地寫一張提醒紙條，貼在16樓鄰居家門旁的牆面，內容寫道「您好，親愛的16F鄰居，再次懇請您活動時冷靜您的腳步，謝謝！」

▲鄰居反控原PO貼紙條遺留殘膠，有礙觀瞻，揚言提告。（圖／爆料公社）

過了一周，鄰居在原PO家門口掛紙條回應，但內容相當火爆，「由於你貼在我家旁邊牆面上的字條，你所使用的膠帶是撕不下來的，造成公共牆面損害，已有2戶以上表達不好，請你在12/19前自行把殘膠處理好，不然我們打算提告『共牆糾紛』申請賠償。不要說字條不是你貼的，16樓到處都是監視器。」

文末，鄰居也在紙條上回應噪音問題，「如果你真的覺得我家很吵，其實你可以選擇搬走，因為我家接下來會更吵，小孩鋼琴比賽及檢定即將開始，不可能因為你們就停止練習，最多練習不在晚上8點30後。」

原PO收到紙條後，立刻去清理牆面，但她也不禁想問，「只是租房子難道錯了嗎？看不起買不起房子的人會不會太過分？買房子的人就能如此囂張？再者，我也從來沒提到鋼琴聲吵，傳達的一直是家具碰撞聲、敲打聲，一直以來我們也體諒並忍耐著！」

▲鄰居強調自家居住的樓層到處都是監視器。（圖／爆料公社）

原PO說，她用去漬油2分鐘就把殘膠清除，不明白鄰居為何要惱羞成怒，更何況她也從來沒否認紙條是她貼的，不懂對方為何要強調自家一堆監視器，「難道很難相處，才需要監視器自保？你的孩子鋼琴比賽要體諒，難道我們的孩子不是孩子？要我們忍不了就搬？」

原PO回憶，剛租屋的時候，房東太太曾善意提醒「樓上會很吵」，但他們夫妻倆從沒特別注意過，直到影響到孩子，他們才開始正視這個問題。

許多網友看完紛紛留言，「態度囂張又惡劣欸」、「忍受不了就報警處理，這個是社維法裁罰」、「好可憐，遇到這樣的鄰居」、「建議直接先錄影再報警，警察常常來會有紀錄，以後真要提告才有證據」、「可以考慮讓你孩子參加投籃比賽了」、「你要慶幸你只是這這裡租屋，還好不是買在這裡。到期快搬走就好，不然真的會氣死」、「千金難買好鄰居是真的」掀起熱議。

▼完整回信。（圖／爆料公社）