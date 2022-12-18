歐洲議會「議員涉收賄」遭調查　卡達警告：恐影響關係及天然氣供應

▲歐洲議會「議員涉收賄」遭調查，卡達警告恐影響關係及天然氣供應。（圖／路透）

文／中央社

比利時調查歐洲議會議員涉嫌收受卡達賄賂案，導致卡達人員無法進入歐洲議會，卡達今天譴責這項調查行動，表示可能會對雙方關係與卡達對歐洲的天然氣供應造成負面影響。

法新社報導，卡達一名外交官發布聲明，點名批評比利時當局，並堅稱調查中使用了「不正確」的資訊。

比利時當局為調查此案發動突襲，查獲至少150萬歐元現金，並逮捕6人，其中包括希臘籍歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）。

這些錢據稱與一個波斯灣國家有關，而歐洲議會上週決議禁止卡達遊說人員進入這個機構。

▲希臘籍歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）13日因為收賄爭議遭拔除副議長資格。（圖／路透）

卡達外交官的聲明說：「在法律程序有結果之前，就決定採取這種歧視性的限制，禁止與卡達有關的對話與合作，這將負面影響區域和全球安全合作以及目前進行中有關全球能源與安全的討論。」

聲明又說：「我們堅定駁斥有關我國政府涉及不當行為的指控。調查中不是只有卡達被點名，我國卻獨遭批評和攻擊。我們觀察到本週選擇性譴責我國的情形後深感擔憂。」

比利時檢方表示，在過去10天採取連串突襲檢查和逮捕行動之前，他們已調查歐洲議會涉貪案超過一年。

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