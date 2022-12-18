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會傷到阿根廷！世足決賽倒數　阿根廷女巫協會籲「別對法國下咒」

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappe）和梅西（Lionel Messi）。（組圖／路透）

▲雖然阿根廷女巫協會耳提面命「不要對法國下咒」，更點名姆巴佩被強大的黑魔法保護，但仍有不信邪的人對法國下咒。（合成圖／路透社）

圖文／CTWANT

對阿根廷而言，本次卡達世界盃總決賽，是睽違36年來終於盼到再次奪冠的機會，同時也是他們國家知名球星梅西（Lionel Messi）在世界盃的最後演出機會，因此有不少阿根廷的支持者紛紛透過各種方式來「幫助」阿根廷。而阿根廷女巫協會（Asociacion de Brujas Argentinas）日前則對外呼籲，千萬不要向法國施展法術下咒來幫助阿根廷。

阿根廷女巫協會日前在推特上發文，呼籲「女巫們」千萬不要為了讓阿根廷獲勝而對法國施展法術！阿根廷女巫協會所給出的理由是「法國隊正被黑魔法給保護著，我們在法國隊身上看到非常黑暗的東西」貼文中甚至直指法國隊明星球員姆巴佩（Kylian Mbappe）身上更是被強力的黑魔法給保護著，呼籲大家「不要下咒，否則咒力可能會反彈到阿根廷身上」。

據了解，其實在南美洲與非洲的文化中，巫術就佔據有一席之地，不少當地民眾其實秉信各種民間巫術。而根據《紐約時報》報導指出，從本屆世界盃開始，為了重演上屆世界盃在16強賽就遭淘汰的局面，就有不少阿根廷女巫協會的女巫使用自己的方式，甚至是集體討論、施咒，目的就是為了「保護」梅西。《紐約時報》甚至使用「阿根廷背後的女巫軍團」來稱呼阿根廷女巫協會。

除此之外，阿根廷最大的媒體《號角報》也針對女巫協會的行為做了深入的報導，報導中指出，阿根廷女巫協會先是在對陣墨西哥之前就「動手」；而在對陣波蘭之前，波蘭守門員施傑斯尼（Wojciech Szczesny）的名字被存放在許多女巫家中的冰箱內，他們相信用這樣的方式可以讓施傑斯尼的行動變得緩慢。在對陣克羅埃西亞時，女巫協會更是將女巫們分成3組，分別是下咒施法的術士組、觀看影響的觀想組與負責保護與治療的治療組，目的就是要確保「阿根廷的絕對勝利」。

但是在總決賽對陣法國之前，女巫協會卻認為「過度的下咒」會讓咒力反彈到阿根廷身上，因此呼籲成員「千萬不要下咒，尤其是針對姆巴佩」，要改用「正能量祈禱」的方式來幫助阿根廷。值得一提的是，報導中也指出，幾內亞裔的法國球員博格巴（Paul Pogba）先前就傳出因為不滿姆巴佩，就曾找尋巫師施法詛咒姆巴佩，結果不僅姆巴佩沒有事情，而博格巴卻因為受傷無緣參加本次世界盃。不曉得這起「咒力反彈」的事件，就是阿根廷女巫協會認為姆巴佩「被強大黑暗魔法保護」的原因。

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