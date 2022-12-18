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5寶媽生日變忌日！　他參加派對「帶槍護身」走火射殺親姊

▲▼ 愛爾蘭一名男子誤殺姊姊。（圖／翻攝自臉書）

▲ 德瑞克誤殺姊姊後坦承，買槍是他人生最大的錯誤。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭發生一起悲劇，一名男子在姊姊生日派對當天帶著手槍護身，竟意外開槍擊中姊姊，導致姊姊傷重身亡，而他第一時間卻沒有對外求助，而是嚇得逃離現場。他犯下非法持槍及過失殺人罪，將入監服刑2年。

根據《鏡報》，34歲女子桑德拉（Sandra Boyd）是5個孩子的媽，今年3月19日在都柏林芬格拉斯（Finglas）的家中開派對，和博伊德一家人慶祝生日。由於這家人幾周前曾遭受黑幫威脅，她28歲的弟弟德瑞克（Derek Boyd）便帶著手槍護身，沒想到釀成悲劇。

當晚他們另一名姊妹要離開時，德瑞克偷偷把手槍放進口袋，將子彈上膛後陪她走到門口，重新走回屋內時便掏出手槍，打算解除上膛狀態，沒想到一個手滑當場走火，一聲巨響後他便看見桑德拉中彈倒地。

德瑞克嚇得呼救「請幫幫她，我很抱歉」，這時卻聽見有人說「她會沒事的，快跑」，於是便逃離現場。警方獲報趕到時，桑德拉還活著，卻有人向警方謊稱是有槍手闖入，對桑德拉開槍後逃逸，而桑德拉最終不幸身亡。

德瑞克事後坦承誤殺姊姊，對於買槍萬分懊悔，認為這是「我一生最大的錯誤」，也強調他非常愛姊姊，希望受到該受的懲罰。他的母親則為兒子求情，因為這場悲劇粉碎他們的家庭，也讓德瑞克破碎不堪，「他餘生都將活在惡夢中，過著痛苦的生活。」

判決結果16日出爐，德瑞克因非法持槍被判5年徒刑，緩刑3年，因過失殺人罪被判4年，緩刑2年，2項判決同時執行，代表他只須服刑2年。法官坦言，這是一起悲慘、嚴重又不尋常的案件，諷刺的是德瑞克本是為保護家人而非法購入槍枝，卻反而造成家人死亡。

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