威廉教母為歧視致歉！哈利梅根不爽轟「雙標」　求見查爾斯討道歉

▲英國威廉王儲的教母蘇珊（後排左二）日前捲入種族歧視風波，事後白金漢宮為其不合宜的言行道歉，並辭去她的職務。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國王室日前傳出種族歧視事件，已故女王伊莉莎白二世的侍女，同時也是威廉王儲的教母蘇珊（Susan Hussey），11月29日在白金漢宮一場慈善活動上，多次質問慈善機構Sistah Space英籍非裔的創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）「來自非洲哪個地方」、「妳的族人從哪裡來」，令富拉尼深感受辱。

富拉尼隨後在推特公佈了這段對話，而蘇珊不合宜的言行也引發軒然大波，最後白金漢宮與威廉王儲不得不出面滅火，為此事道歉，並辭去蘇珊的職務。然而，由於哈利王子的妻子梅根才剛在節目指控王室歧視兒子「皮膚黑」，因此這起風波不僅坐實了王室種族歧視的傳聞，也讓王室形象再受重創。

據《每日郵報》報導，雖然蘇珊近日已親自向富拉尼道歉，雙方也在事後發表聲明，證實2人在經歷「痛苦的磨難後」，都希望能「和平地重建生活」，但有消息人士透露，哈利與梅根對這樣的結局非常惱火，因為他們認為王室處理此事的做法根本就是雙重標準，並要求與王室「坐下來談談」，以解決「他們的問題」。

▲哈利與梅根在「蘇珊事件」落幕後大為惱火，因為他們的兒子也同樣受到種族歧視，卻未獲英國王室道歉。（圖／達志影像／美聯社）

消息人士告訴《星期日泰晤士報》，哈利與梅根指責王室在涉及種族歧視風波後，僅公開向富拉尼道歉，而未向夫婦2人承認錯誤，「當哈利與梅根提出各種擔憂時，王室從來沒有接見過他們，既沒有正式道歉，也沒有承擔責任或問責，讓他們難以接受，因此他們希望能與王室見面，就此事進行討論」。

據悉，哈利與梅根要求與王室在查爾斯三世5月進行加冕典禮前舉行會面，不過《星期日泰晤士報》指出，肯辛頓宮至今沒有會見哈利夫婦的計畫，也不打算對他們最近在Netflix播出的紀錄片發表評論。有人指出，王室故意對此事保持沉默，是希望以此傳達一個訊息，即「他們的職責就是繼續工作」。

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