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射程涵蓋美軍基地！北韓連射2枚中程彈道飛彈　日本嚴重抗議

▲▼北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

▲ 金正恩先前視察飛彈試射畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓18日上午向朝鮮半島東側發射2枚彈道飛彈，為上月18日發射洲際飛彈後，時隔1個月再度射彈。南韓軍方研判為中程飛彈，射程範圍包括駐日美軍基地。日本防衛省指出，這2枚飛彈都落在日本專屬經濟區以外，但對北韓危害和平安全的行為表達嚴重抗議。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部指出，北韓18日上午11時13分至中午12時5分之間，在北韓平安北道東倉里一帶以高角度射出2枚中程彈道飛彈，飛行約500公里落入東海。若以正常角度發射，估計可飛行1000公里以上，射程包含駐日美軍基地。

值得注意的是，東倉里正是北韓3天前進行新型洲際飛彈固體燃料高功率引擎噴射實驗的地點，18日試射的中程飛彈很有可能就是使用固體燃料推進引擎。

南韓聯參指責，北韓的挑釁行為危害朝鮮半島及國際社會和平穩定，且公然違反聯合國安理會決議。韓美情報當局正針對北韓近期研發飛彈等動向進行綜合分析，在北韓射彈後第一時間舉行會議共享情報，也確認將進一步鞏固聯合防衛態勢，堅決回應北韓一切威脅與挑釁。

綜合NHK、FNN報導，日本防衛省則指出，北韓上午11時11分和52分各射出一枚彈道飛彈，最大高度都達到550公里，飛行距離約500公里，依正常軌跡飛行後落在日本專屬經濟海域以外，目前未傳出船隻或飛機受損。

防衛副大臣井野俊郎直言，北韓一連串迅速升級挑釁的行動已經威脅日本、區域及國際社會和平與安全，絕對無法容忍。日本政府也透過駐北京大使館管道，向北韓表達嚴重抗議。

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