鮮血當顏料！他為藝術獻身　固定抽血「補貨」：作品有我的DNA

▲菲律賓血畫藝術家艾利托（Elito Circa）。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

菲律賓藝術家艾利托（Elito Circa）出身貧寒，小時候的他雖熱愛繪畫與藝術，但是因為買不起顏料，只能使用李子和蕃茄進行創作，然而他卻偶然發現人類血液難以被去除，很適合作為顏料，從此開始迷上用自己的鮮血當作繪畫顏料。

根據《紐約郵報》報導，艾利托將汗水、眼淚與鮮血都投入到自己的藝術創作中。52歲的他從小家境貧困，雖然擁有對於藝術的熱情，卻沒有經濟來源足以支撐他的興趣，因此都只能使用水果的果汁作為顏料。

直到有一天，他不小心受傷，隨後他嘗試著用自己的鮮血畫畫，赫然發現鮮血比果汁更不容易掉色，從此對這個「特別的顏料」深深著迷。艾利托表示，「每次我被刮傷，我都會用自己的血畫畫，而血跡很難被去除。」

如今的他成為一名專業的「鮮血藝術家」，他每3個月會到鎮上的診所去抽血，並將血液保存在工作室的冰箱內，等到要使用時才取出。

艾利托說，「我的藝術作品對我而言非常重要，因為它們來自我、來自我的血液，是我DNA的一部分。」而他的最新計畫是要完成一副長達100公尺的血畫，這也將成為他藝術生涯中最大幅的血畫，有望創下世界紀錄。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》